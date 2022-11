Concertos Promenade regressam com "A sagração da primavera"

Marta Lima Hoje às 15:59 Facebook

A popular composição sinfónica de Stravinsky "A sagração da primavera" tem honras de destaque no ciclo Promenade deste mês, que se realiza já neste domingo de manhã, no Coliseu do Porto.

Inserido no ciclo de concertos Promenade, o Coliseu do Porto recebe neste domingo, às 10 horas, um concerto dedicado à obra de Igor Stravinsky que inclui ainda um conjunto de outras atividades para miúdos e graúdos, com a fruição musical como enfoque.

A Orquestra Sinfónica da ESMAE , dirigida pelo maestro Cesário Costa, é o agrupamento em destaque na sessão.

Datada de 1913, "A sagração da primavera" é uma das mais populares composições de Stravinsky. Mas não só. A obra tornou-se um marco da música clássica, dado o impulso que deu para a modernidade deste género musical, através da aposta em novos ritmos.

Da programação faz parte também uma sessão com o musicólogo Jorge Castro Ribeiro, que, com o apoio do trabalho multimédia de Sara Botelho, vai contar as diversas histórias por detrás de algumas composições musicais.

Antes do concerto, haverá um quizz musical, dirigido para todos os participantes.

Esta será uma sessão dirigida às várias faixas etárias, com o intuito de fomentar o conhecimento e o apreço pela música.