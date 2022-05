Concurso aberto para merchandising artístico "made in Norte"

JN Hoje às 17:53 Facebook

A CCDR-NORTE lança concurso para criar uma linha de merchandising para projetar a identidade da região na Europa.

No concurso da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-NORTE) podem participar artistas até aos 35 anos, residentes no Norte, com propostas de merchandising artístico.

"As peças criadas poderão explorar e refletir identidades e imaginários da Região ou expressar o Norte como uma região europeia de futuro, ideia que desejamos também vincar", afirma Jorge Sobrado, responsável do projeto.

O trabalho deverá refletir identidades e imaginários da região na sua vocação europeia.

As propostas poderão assumir diferentes materiais, formatos e expressões artísticas, como ilustração, azulejaria e outros materiais cerâmicos, peças escultóricas de pequeno porte e fotografia, entre outras.

A iniciativa visa o desenvolvimento de uma linha de peças promocionais da região, no plano nacional e internacional.

O objetivo é selecionar dez artistas residentes no Norte e ainda um artista ucraniano radicado na região. A escolha será feita por um júri composto por representantes da CCDR-NORTE e três artistas convidados.

"Esta iniciativa é um contributo para reforçar o posicionamento do Norte como região criativa e de talento jovem e valorizar o potencial de criadores emergentes. Assume também um caráter simbólico no contexto do Dia da Europa, que se assinala a 9 de Maio.", elucida Jorge Sobrado.

Os artistas interessados em participar devem entrar em contacto com a instituição, enviando uma mensagem para o e-mail gmc@ccdr-n.pt