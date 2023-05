Conflito entre a Lello e inquilino do Teatro Sá da Bandeira em tribunal

Livraria exige que a empresa que explora o teatro pague o total das obras de restauro. Relatório técnico alerta para falhas graves na segurança do imóvel.

Quatro anos após a compra do Teatro Sá da Bandeira (TSB) pela Livraria Lello, o conflito que tem marcado a relação entre a empresa proprietária e o inquilino, a firma Rocha Brito & Vigoço, vai chegar às vias judiciais, apurou o JN. Os donos do imóvel exigem que a empresa responsável pela exploração assuma o pagamento das obras de restauro e conservação que o relatório técnico de peritagem, encomendado pela Lello em 2021 e terminado no ano seguinte, considera "urgentes".

A confirmação foi feita pelo administrador da livraria, Pedro Pinto, que afirma escudar-se apenas no contrato de arrendamento, segundo o qual "a cargo dos arrendatários ficam todas as obras de conservação e reparação do edifício, tanto interiores como exteriores, e bem assim o conserto de todo o mobiliário, obrigando-se a conservar tudo em bom estado".