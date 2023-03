Conflito entre Câmara do Porto e MIMO a caminho dos tribunais

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 09:38 Facebook

Organização do festival apelida de "desleais" e de "má-fé" as acusações de "incumprimentos" feitas pela autarquia.

A organização do Festival MIMO diz estar "estupefacta" com as acusações do autarca Rui Moreira, feitas na segunda-feira durante uma reunião da assembleia municipal, sobre alegados "incumprimentos" relativos à edição de setembro do ano passado, realizada no Porto.

Em comunicado, o festival de músicas do Mundo garante nunca ter sido informada de qualquer irregularidade da sua parte no contrato celebrado com a Câmara Municipal do Porto, garantindo que o mesmo "foi cumprido na íntegra e pontualmente".