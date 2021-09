Congresso internacional e Alberto Pimenta na programação da Casa Fernando Pessoa

Hoje às 19:02 Facebook

O Congresso Internacional Fernando Pessoa é um dos destaques da programação até final do ano da Casa Fernando Pessoa, que contará também com a leitura integral de "A Balada do Velho Marinheiro", de Samuel Taylor Coleridge, por Alberto Pimenta.

De acordo com a programação, hoje divulgada, um dos momentos mais importantes será o Congresso Internacional Fernando Pessoa, de 13 a 15 de outubro, "um momento particularmente importante para os estudos pessoanos, altura de atualizar conhecimentos e conhecer novas investigações".

À semelhança da anterior edição, que teve lugar em 2017, o congresso volta a ocupar a Fundação Calouste Gulbenkian e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Campo de Ourique.

Mas a programação da Casa Fernando Pessoa, situada neste bairro lisboeta, começa muito antes, mais precisamente neste fim de semana, com Verso Livre, em que editoras de poesia recebem carta branca para habitarem a Casa, durante dois dias, com as suas propostas.

Assim, no sábado e no domingo, a editora Douda Correria apresenta o seu catálogo em leituras, um concerto de cravo com transcrições de Carlos Paredes, por Joana Bagulho, e o lançamento de um novo livro "O Pessoa é Político", de Miguel Bonneville e Maria Gil.

O dia 23 de setembro será marcado por uma Aula de Poesia Mundial, um ciclo em que especialistas dão a conhecer poetas que Pessoa leu, e que conta com Alberto Pimenta a fazer uma leitura integral de "A Balada do Velho Marinheiro", de Samuel Taylor Coleridge.

Esta aula "performática e fora do formato" será emitida em 'streaming', destaca a Casa Fernando Pessoa.

No dia 25 de novembro, haverá outra Aula de Poesia Mundial, desta feita com Bartholomew Ryan a apresentar Rabindranah Tagore.

Está também prevista mais uma sessão de Clube dos Poetas Vivos (em residência alternada, entre a Casa Fernando Pessoa e o Teatro Nacional D. Maria II), com os poetas Ricardo Marques e Gisela Casimiro e uma sessão sobre Poesia e Performance.

Haverá ainda uma performance de circo contemporâneo, "I AM (K)NOT", por Ana Jordão, que parte do poema "Tabacaria" de Álvaro de Campos, e uma oficina concerto com a companhia Marina Nabais Dança, Corpo-Mapa-Livro.

A partir de 11 de novembro, a sala de exposições temporárias recebe "Folhas que o vento colhe -- Marionetas da Comédia de Dante", uma mostra de marionetas feitas por Alberto Manguel a partir de representações célebres das personagens de "A Divina Comédia", de Dante Alighieri, no âmbito das celebrações dos 700 anos da morte do poeta.

No dia 20, músicos e poetas voltam a juntar-se em Noite de Jazz & Poesia, um programa internacional com curadoria do poeta Miguel Martins, com Bruno Béu (piano), José Anjos (bateria) e George Haslam (saxofone barítono), e os poetas André Tecedeiro, Richard Price e Ana Isabel Soares.

O aniversário da Casa Fernando Pessoa será celebrado no final do mês, com uma sessão de leitura de poemas pela atriz Ângela Pinto, com sonoplastia ao vivo e a presença de Manuela Nogueira, sobrinha de Fernando Pessoa, que morou naquela casa.

O arranque do ano letivo será assinalado pela equipa de mediação da Casa Fernando Pessoa, que receberá grupos escolares para visitas e oficinas.