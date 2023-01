Conheça as curtas nacionais que concorrem aos Oscars

JN Hoje às 17:18 Facebook

O Cinema Trindade, no Porto, acolhe, no final da tarde deste sábado, uma sessão muito especial: os três filmes nacionais pré-selecionados para os Oscars vão ser exibidos, com a presença dos realizadores.

Nunca se viu nada assim por cá: três curtas-metragens portuguesas que integram a "shortlist" dos Oscars, ameaçando quebrar a malapata nacional de nunca ter logrado uma nomeação para a mais ambicionada das estaturas douradas.

De uma assentada, o Cinema Trindade propõe-se exibir hoje, às 19.30 horas, este trio de "curtas". A começar por "Ice merchants", filme realizado por João Gonzalez que tem somado prémios pelos festivais por onde já passou. Da Semana da Crítica em Cannes aos Prémios do Cinema Europeu, a história da tensão crescente entre dois primos retidos numa atmosfera gélida é já uma das produções nacionais mais distinguidas de sempre.

Por sua vez, "O lobo solitário", realizado por Filipe Melo, centra a história num radialista que, após receber uma chamada de um velho amigo interessado em pôr a conversa em dia, vive uma inesperada aventura.

Já "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, debruça-se sobre uma reunião familiar que vai dar azo a recordações surpreendentes.

No final das projeções, os realizadores das três películas vão estar à conversa com o público.