Conheça os primeiros cinco finalistas do Festival da Canção

O concurso da RTP elegeu as primeiras cinco canções finalistas. Guerra da Ucrânia foi recordada em direto.

Estão apuradas as primeiras cinco canções finalistas do Festival da Canção. Este sábado à noite, na RTP1, decorreu a primeira semifinal que apurou as músicas "Amanhã" (Quatro e Meia), "Why?" (Áurea), "Como e Bom Esperar Alguém" (FF), "Ginger Ale" (Diana Castro) e "Saudade, Saudade" (Maro) para a decisão final no dia 12 de março.

Sónia Araújo e Jorge Gabriel conduziram a gala que lembrou a guerra da Ucrânia e se mostrou solidária com aquele país invadido pela Rússia. Primeiro através de dois participantes - TheMisterDriver usou um lenço com as cores azul e amarelo e Maro ficou a saber que um cidadão ucraniano recebeu conforto na sua música - e mais tarde foi a ovação do público, de pé, a marcar o final da primeira parte do espetáculo transmitido a partir do Estúdio 1 da RTP.

Mais uma vez os votos dividiram se entre 50% do público e 50% dos jurados, que este ano foram Dulce Pontes, Dino d"Santiago, Surma, Teresa Salgueiro, Pedro Granger, Miguel Cadete e Tatanka.

A segunda semifinal do Festival da Canção 2022 realiza se na segunda-feira, 7 de março, dia de aniversário do canal. O vencedor marcará presença em maio no Festival da Eurovisão, que este ano se realiza em Turim, Itália, depois dos Maneskin terem conquistado o evento no ano passado.