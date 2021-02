JN Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Estão escolhidos os primeiros cinco finalistas do Festival da Canção. A próxima semifinal realiza-se no dia 27. A final é a 6 de março. O vencedor irá representar Portugal na 65.º edição da Eurovisão, que decorre em maio nos Países Baixos.

A primeira semifinal foi transmitida, este sábado à noite em direto na RTP1, a partir dos estúdios de Lisboa.

Eis as cinco canções vencedoras da primeira semifinal:

"Love in on my side" (Tatanka/The Black Mamba)

"Na mais profunda saudade" (Hélder Moutinho/Valéria)

PUB

"Dia Lindo" (Fábia Maia)

"Saudade" (Karetus/Romeu Bairos)

"Contramão" (Filipe Melo/Sara Afonso)