Conselho Municipal de Cultura aprova concessão do Coliseu do Porto

Catarina Ferreira Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho Municipal de Cultura do Porto, reunido esta sexta-feira de manhã na C.M. Porto, aprovou a recomendação da concessão do Coliseu.

A reunião tinha sido convocada por proposta de Rui Moreira, que pediu ao órgão consultivo que deliberasse uma de duas recomendações: ou manter a proposta, já antes concertada com o ministério da Cultura e a Área Metropolitana do Porto, para que a Associação Amigos do Coliseu aprovassem a concessão da sala do Porto; ou recomendar que os associados de referência "acompanhem a disponibilidade financeira manifestada nos últimos seis anos pelo Município do Porto para uma solução de investimento direto para as obras necessárias".

À saída da reunião em que participaram 24 dos 40 membros do Conselho de Cultura, Miguel Pereira Leite, presidente da Assembleia Municipal do Porto, disse ao JN que a proposta de recomendação da concessão foi aprovada sem votos contra e com onze abstenções.

Modelo de concessão anunciado

No final de janeiro, o presidente da Câmara do Porto, anunciou a proposta para que o Coliseu Ageas seja concessionado através de concurso público.A emblemática sala de espetáculos, que pertence à Associação Amigos do Coliseu, precisa de obras de fundo, cujo custo estimado é de 8,5 milhões de euros, revelou Moreira, aos jornalistas, após uma primeira reunião do Conselho Municipal de Cultura.

O Ministério da Cultura e a Área Metropolitana do Porto são, para além da C.M. Porto, também associados de referência na associação e fizeram-se representar nesse encontro. A proposta para concessão tinha sido subscrita pelas três identidades. Recorde-se que a lei não permite que as três entidades invistam diretamente no Coliseu, por serem associadas da entidade proprietária.

Duas semanas depois, e perante críticas da Oposição, Moreira decidiu voltar a convocar o Conselho Muncipal da Cultura, para que expressasse a sua opinião e deliberasse entre as duas opções enunciadas acima. Hoje, o Conselho Municipal, um órgão meramente consultivo, manifestou-se a favor do modelo de concessão por concurso público.

A decisão final cabe agora à Associação, que deverá tomar uma decisão na próxima Assembleia Geral, a convocar brevemente.