Contextile escreve uma parcela da história do têxtil na arte portuguesa

Rui Dias Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre 3 de setembro e 30 de outubro, em Guimarães, a Bienal da Arte Têxtil Contemporânea toma conta de museus e monumentos, e prolonga-se para o espaço público exterior.

A primeira Contextile aconteceu durante a Capital Europeia da Cultura 2012 (CEC). A diretora artística da Bienal de Artes Têxtil Contemporânea, Claúdia Melo, chama-lhe "um evento sobrevivente". Dez anos depois da CEC, a sexta edição, decorre sob o lema "remake". O desafio lançado aos artistas foi "mudar aquilo que pode ser mudado". Responderam à "call" da organização 1250 artistas, de 74 países, num total de 1505 obras, representando um aumento de 40% face à última edição da bienal. "Eu diria que o reconhecimento da Contextile, principalmente no exterior, está consolidado", assegura a diretora artística.

O júri teve a tarefa hercúlea de escolher, deste vasto conjunto de trabalhos a concurso, 58 obras de 54 artistas, representando 33 nacionalidades. Claúdia Melo classifica esta exposição como "um bom retrato" do que se está a fazer na arte têxtil contemporânea, um pouco por todo o lado. "Neste momento de parar e olhar para dentro, uma das coisas que verificamos foi a falta de uma exposição com artistas portugueses", reconhece. E assim nasceu a ideia para a exposição "10 Artistas - O Têxtil na arte portuguesa", uma exposição com um coletivo de artistas nacionais, "iniciando a escrita de uma parcela da história do têxtil na arte portuguesa, a partir dos anos 60".

Pensamento têxtil

A Contextile nasceu e desenvolveu-se inserida num território têxtil, pretendendo projetá-lo no exterior. É por isso que surgem as parcerias com o FITE - Festival Internacional des Textiles Extraordinaires (França), com a Bienal do Linho de Portneuf (Canadá). Mantém-se a parceria com a plataforma criativa europeia Magic Carpets, no âmbito da qual acontecem residências artísticas na Cidade Berço. No contexto de dar mundo à Contextile, o país convidado é a Noruega, representada por 12 artistas, selecionados pela Norwgean Textile Artists Association. Este coletivo traz trabalhos em vídeo, tapeçaria, bordado e instalação. A diretora artística da bienal sublinha a ideia de trazer para a mostra trabalhos que não são necessariamente têxteis, "mas que foram pensados a partir do têxtil".

As candidaturas para residências são outra prova da vivacidade da bienal vimaranense, com um aumento de 150%. São oito os artistas internacionais que estiveram em residência e cujos trabalhos podem ser vistos no Convento dos Capuchos. Cláudia Melo refere que é nesta vertente que a ligação com o tecido industrial ultrapassa o institucional e se torna orgânica. "As empresas facilitam os materiais e os equipamentos, por exemplo, este ano temos uma artista que quis trabalhar jacquard, ora para isso são precisas máquinas industriais".

As "talks" incluem, este ano, as "Educational Futures", em que diferentes atores de escolas de arte com ensino têxtil são convidados a partilhar processos pedagógicos.

PUB

Visitar

Estão disponíveis passes a partir de 8 euros (individual), 18 euros (famílias com quatro elementos) e o passe de grupo a 25 euros (até cinco pessoas e com 50% por bilhete a partir do sexto elemento). A entrada é gratuita para os menores de 12 anos. Os alunos do ensino superior têm 50% de desconto e até ao 12º ano pagam 1 euro. Os passes dão acesso aos 14 espaços onde decorre a bienal, que vão desde o Paço dos Duques ao Centro Cultural Vila Flor, passando pela Plataforma da Artes. Os passes estão à venda nas bilheteiras do CIAJG, do CCVF, da Loja Oficina e online.