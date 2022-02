Contos e um romance inédito de Leonard Cohen editados em outubro

JN/Lusa Hoje às 18:03 Facebook

"A ballet of lepers: A novel and other stories" foca-se na faceta literária do autor canadiano nos anos de 1950 e 1960.

Contos, uma peça radiofónica e um romance inédito do autor canadiano Leonard Cohen foram reunidos pela primeira vez num livro a publicar em outubro, revelou a editora americana Groven Atlantic.

A obra tem por título "A ballet of lepers: A novel and other stories", e foca-se na faceta literária de Leonard Cohen nos anos de 1950 e 1960, antes de se tornar conhecido como cantor e compositor.

Segundo a editora, o livro demonstrará aos leitores "que a magia que alimentava o inesquecível trabalho de Cohen esteve sempre presente, desde o começo da carreira".

Os textos reunidos neste livro foram escritos entre 1956 e 1961, antes de Cohen completar 30 anos, e neles o autor "explora os temas que atravessaram o seu trabalho", como o desejo sexual, a liberdade, o amor, a família e a transcendência.

O livro tem 15 contos, uma peça radiofónica e "um magnífico primeiro romance", inédito em livro, e que se foca em "relacionamentos tóxicos e até onde é que se vai para os manter".

O jornal "The Guardian" escreve que o manuscrito foi rejeitado por dois editores e que Leonard Cohen o considerava "possivelmente um melhor romance" do que "O jogo favorito", tido como o romance de estreia do autor, publicado em 1963.

Poeta, cantor, compositor, romancista, Leonard Cohen, nascido em 21 de setembro de 1934, morreu em 2016, aos 82 anos, semanas depois de ter lançado o álbum "You want it darker".

Nos anos 1960, ainda antes de editar o disco de estreia, "Songs of Leonard Cohen", publicou poesia e dois romances.

Em Portugal estão editados esses romances iniciais, intitulados "O jogo favorito" (1963) e "Vencidos da vida" (1966), a obra de poesia e desenhos "Livro do desejo" e as antologias "Filhos da neve" e "Poemas e canções".

Em 2019 saiu também em Portugal a biografia "I'm your man: A vida de Leonard Cohen", escrita ainda em vida do cantautor, pela jornalista Sylvie Simmons.