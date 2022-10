Contra a infelicidade há sempre um "Revolver"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:00, atualizado às 20:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo título do jornalista Sérgio Almeida, que agora se estreia em poesia, enfrenta o negrume com paródia.

"Revolver" é uma necessidade íntima, mas também "uma arma carregada de memórias que empunhamos quando o presente e o futuro se interpõem entre nós e a felicidade". É nesta polissemia que se joga a mundividência do novo título de Sérgio Almeida (Luanda, 1975), escritor e jornalista do "Jornal de Notícias", que aqui se estreia em registo estritamente poético, depois de uma série de obras narrativas como "Não conto" ou "Análise epistemológica da treta".

"Revolver" poderá ser um inventário de pertences valiosos - e há um poema que vive da sua nomeação: de cromos do México 86 a posters da Samantha Fox, de bilhetes para um concerto de Bauhaus à dedicatória das filhas, Ema e Eva, no Dia do Pai.

"Revolver" é também evocar a infância, lugar "em que sabíamos que ele - o tempo - existia, mas não exatamente por que razão". Ou relembrar os nossos mortos, "aqueles que vivem na fímbria das estrelas, em animadas conversas". E outros, que homenageamos pelas suas palavras, como Herberto Helder, Manoel de Barros ou Charles Bukowski.

PUB

Tudo isto é necessário num Mundo em que as divindades são suspeitas, mais preocupadas com a "caspa" e outros problemas capilares; em que tudo o que é salvífico é duvidoso, de prosélitos da IURD aos ativistas ambientais - "almas sensíveis a todo o sofrimento, exceto o humano"; até o lirismo parece apenas um engodo: "O teu rosto liquefeito em nenúfares/ aspergido em jasmim/ e centrifugado pelo luar/ não deve ser lá muito bonito de ser ver". E a única certeza são "as quatro tábuas que nos irão emoldurar (e adelgaçar) o corpo pelo resto da vida fora".

Mas há ainda tempo para "revolver". Ainda que seja kitsch, "havemos de experimentar passear à beira-rio um dia destes/ cegos de azul, vamos trocar inconfidências".

Há ainda "o verso luminoso que te aguarda na última página do último livro situado na última prateleira da tua última biblioteca". E essa esperança derradeira: "Existe algures em ti/ mesmo que pareça ausente/ a voz que te irá arrancar/ do silêncio sem nome".

O negrume de "Revolver" é sempre sabotado pela paródia ou pela luz que emana das coisas valiosas desta vida.