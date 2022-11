Contrabaixista Bernardo Moreira, 'Binau', morre aos 90 anos

Hoje às 15:24 Facebook

O contrabaixista Bernardo Moreira, uma das figuras históricas do jazz em Portugal e indissociável do Hot Clube de Portugal (HCP), morreu na quinta-feira em Lisboa aos 90 anos, revelou a presidente do HCP, Inês Cunha.

Bernardo Moreira, ou Binau, como era conhecido, nasceu em Coimbra em 1932, era engenheiro civil de formação, mas o seu nome está associado sobretudo ao jazz, como músico, divulgador, formador e dirigente do Hot Clube de Portugal.

Inês Cunha recorda que o contrabaixista teve "uma participação muito ativa no desenvolvimento e implantação do jazz em Portugal" a partir da década de 1950, em particular com o HCP, fundado em 1948 por Luís Villas-Boas.

Nos anos 1950, Bernardo Moreira integrou a formação do histórico quarteto do Hot Clube, juntamente com Manuel Jorge Veloso (baterista), Jean-Pierre Gebler (saxofonista) e Justiniano Canelhas (pianista), e privou e tocou com diferentes gerações de músicos portugueses e estrangeiros de jazz.

Desde 1987 foi professor de História do Jazz na Escola do Hot Clube e presidiu ao conselho diretivo do clube de jazz entre 1992 e 2009.

Em 2008, quando o HCP celebrou 60 anos, Bernardo Moreira dizia, em entrevista à agência Lusa, que tinha o desejo de criar uma Casa do Jazz, com o espólio de Vilas-Boas, como contributo para a história do jazz em Portugal.

Bernardo Moreira era casado com a escritora Yvette Centeno e teve quatro filhos, todos eles músicos ligados ao jazz - Pedro Moreira, Bernardo Moreira, João Moreira e Miguel Moreira.