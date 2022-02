"Conversas de Miguel" voltam ao palco em Lisboa e Porto

Emília Monteiro Hoje às 18:27 Facebook

Bilhetes já estão à venda para as novas datas da dupla Carlos Coutinho Vilhena e Pedro Teixeira da Mota.

Depois do sucesso da estreia ao vivo de "Conversas de Miguel", de Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena, com quatro espetáculos esgotados em menos de 48 horas e 18 mil espectadores, os humoristas voltam a juntar-se para duas novas datas em março: dia 4 na Super Bock Arena, no Porto, e dia 12 no Campo Pequeno, em Lisboa. Os bilhetes estão à venda.

Mantendo a estrutura de rubricas mas recorrendo a convidados surpresa e a conteúdos audiovisuais, "Conversas de Miguel" ao vivo junta em palco Pedro Teixeira da Mota e Carlos Coutinho Vilhena num espetáculo "que não se pode considerar um podcast ao vivo. Há conversa aleatória sim, mas também pode haver stand up, insultos, desafios, danças de salão, surpresas e, quem sabe, uma análise de Miguéis", refere o comunicado de apresentação do espetáculo.