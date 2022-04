João Antunes Ontem às 22:24 Facebook

Rosa Filmes por detrás de filme de Albert Serra. Novo filme de Tiago Guedes, produzido pela Leopardo Filmes, também na seleção oficial.

Pela primeira vez desde 2006, quando Pedro Costa concorreu à Palma de Ouro com "Juventude em Marcha", que não havia uma produção ou coprodução portuguesa na competição de Cannes. O feito, agora alcançado de novo, deve-se à Rosa Filmes de Joaquim Sapinho, uma das produtoras de "Tourment sur les Îles", de Albert Serra, um dos três novos filmes anunciados esta quinta-feira para a competição.

Trata-se da quarta vez que a produtora portuguesa trabalha com o realizador catalão, que já levara a Cannes, embora noutras seções, "A Morte de Luìs XIV", ocasião para o festival entregar uma Palma de Ouro de carreira a Jean-Pierre Léaud, e "Liberté", o filme-escândalo de Cannes 2019, integralmente rodado em Portugal.

O novo filme de Serra é anunciado pelo festival como uma "entrada" de Espanha, mas trata-se efetivamente de uma coprodução entre o país vizinho, a França e Portugal. A história passa-se na ilha do Taiti, na Polinésia Francesa. Segundo a sinopse oficial entretanto divulgada, "O Alto Comissário da República De Roller, representante do Estado francês, é um homem de cálculo com boas maneiras. Em receções oficiais, bem como em estabelecimentos do submundo, toma constantemente o pulso de uma população local da qual a raiva pode emergir a qualquer momento. Tanto mais que um rumor se torna insistente: foi avistado um submarino cuja presença fantasmagórica anunciaria um reinício dos testes nucleares franceses."

O francês Benoit Magimel é o protagonista, ao lado de Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun, Marc Susini e o português Alexandre Melo, o crítico de arte que já fora curador de uma retrospetiva da obra de Serra e do filme-instalação do espanhol, "Roi Soleil".

Além do filme de Serra, "Le Otto Montagne", de Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen, copridução entre a Itália e a Bélgica, e o francês "Un Petit Frère", de Léonor Serraille, completam o restrito grupo de 21 filmes que concorrem este ano à Palma de Ouro.

Estes três filmes fazem parte de uma lista de 17 hoje anunciados e que completa o conjunto de filmes selecionados para as diversas seções oficiais do festival. E é aí que entra o português "Restos do Vento", o novo filme de Tiago Guedes, escrito a quatro mãos com Tiago Rodrigues, e produzido pela Madragoa Filmes, de Paulo Branco, em coprodução com a RTP, APM Produções, Alfama Films Production e ARTE France Cinéma.

Protagonizado por Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu, João Pedro Vaz, Gonçalo Waddington e Leonor Vasconcelos, o filme, a exibir numa das sessões especiais fora de competição, tem como ponto de partida uma tradição pagã que, numa vila do

interior de Portugal, deixa traços dolorosos num grupo de jovens adolescentes. 25 anos depois, ao reencontrarem-se, o passado ressurge e a tragédia instala-se...

De Vancouver, no Canadá, onde se encontra neste momento, Tiago Guedes falou ao telefone com o JN, mostrando-se muito contente com esta seleção e pelo que representa para o filme. "O anúncio apanhou-me fora do país de surpresa e noutro fuso horário", confessou-nos. "Fico muito contente por podermos proporcionar tamanho "palco" ao elenco e a todos os envolvidos."

De entre os restantes filmes anunciados, destacam-se ainda "Don Juan", de Serge Bozon (Cannes Premiere), "Rebel", de Adil El Arbi e Bilall Fallah Belgiq (Sessão da Meia-Noite), o palestiniano "Mediterranean Fever", de Maha Haj (Un Certain Regard), "L"Innocent", de Louis Garrel (Fora de Competição) e "Mi Pais Imaginario", o novo documentário do veterano chileno Patricio Guzman (Sessões Especiais).