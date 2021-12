Coração, píton e pavão para reler Agustina e Oliveira

Catarina Ferreira Hoje às 11:37 Facebook

"O princípio da incerteza" inaugura hoje na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, no Porto.

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira, no Porto, inaugura hoje a mostra "O princípio da incerteza", dedicada "à dupla criativa mais fecunda de Portugal no último século". Foi assim que António Preto, diretor da instituição, descreveu a relação entre o realizador Manoel de Oliveira e a escritora Agustina Bessa- Luís.

A união criativa começada em 1981 nem sempre foi pacífica. Mas todas as relações, até as que existem entre cinema e literatura, precisam de uma certa picardia para que possam funcionar. A adaptação do romance "Fanny Owen" (1979) no filme "Francisca," serviu um casamento de interesses : "Agustina tinha o guião e não tinha filme e Manoel de Oliveira tinha o dinheiro e não tinha guião", especificou António Preto.

Este casamento estendeu-se até 2005 e resultou em dez obras: nove filmes e uma peça de teatro. A última criação foi a realização de "Espelho mágico", uma adaptação de "A alma dos ricos" (2005).

Foi no filme "O princípio da incerteza" (2002) que conseguiram introduzir um prolongamento, com o filme a ser protagonizado pelos netos de ambos os autores - Leonor Baldaque, no caso de Agustina, e Ricardo Trepa, no caso de Oliveira.



Pavão embalsamado

Logo na abertura da mostra há um vídeo de uma conversa entre Agustina Bessa-Luís, cujo centenário se comemora em 2022, e Manoel de Oliveira. Neste preâmbulo à exposição discorrem sobre o tempo, lançam-se olhares sobre as suas juventudes. Há também excertos impressos nas paredes de correspondência entre ambos.

Dentro da exposição, além de excertos dos filmes, há importantes documentos como os diários de Fanny Owen e de José Augusto Pinto de Magalhães, documentando a sua fatídica história de amor. O facto do coração de Fanny Owen ter desaparecido adensa a trama na vida real. Em sua substituição, na mostra vê-se um coração emprestado pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

Outros dos elementos insólitos é uma piton cedida pelo Zoo da Maia, alusiva ao filme "O convento". Também "Espelho mágico" está representado por um pavão embalsamado, numa alusão às aparições que a protagonista pretendia. "O princípio da incerteza" tem um ciclo paralelo, onde todos os domingos, pelas 17 horas, há um filme da dupla.