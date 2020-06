Corpo de Maria Velho da Costa esteve 11 dias no Instituto de Medicina Legal

Hoje às 16:49 Facebook

Os restos mortais de Maria Velho da Costa ficaram no Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, durante 11 dias, denunciou a família. Autora morreu a 23 de maio, mas funeral só será este domingo.

Foi uma situação inusitada. No dia em que Maria Velho da Costa morreu, revelou o filho João Sedas Nunes, o corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) "para se proceder à autópsia que determinaria a causa de morte e despistaria a presença no organismo da covid-19."

Acontece que Sedas Nunes perguntou, "por duas vezes", se era preciso contactar o IML para saber quando poderia ser feito o levantamento do corpo e tratar das cerimónias fúnebres. "Por duas vezes foi-me categoricamente dito que me deveria abster dessa iniciativa, aguardando comunicação do Instituto de Medicina Legal que seria realizada mal a autópsia fosse concluída", afirmou o professor de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, num post no Facebook.

Mas a espera tornou-se demasiado difícil e "quase 11 dias transcorridos (...) 'descobri' que os procedimentos da autópsia haviam sido finalizados no dia 25 de maio, estando dessa data em diante o corpo em depósito no IML a aguardar que a família o fosse buscar."

Num post posterior, publicado esta sexta-feira, o filho da autora acrescentou não ter nada a apontar "aos agentes do Estado com os quais interagi na noite fatídica. Médicos do INEM, polícias e bombeiros, todos eles, sem exceção, se portaram à altura, com profissionalismo e total respeito". Mas não deixa de criticar a "gestão digamos assim fleumática da informação pelo Estado", apontando o dedo ao Ministério Público, que, acrescentou, é "a autoridade com a competência de conduzir legitimamente o processo de fio a pavio".

As exéquias de Maria Velho da Costa realizam-se a partir deste sábado em Lisboa com o velório marcado para as 17.30 horas, na Igreja do Santo Condestável. O funeral será no domingo à tarde, no cemitério dos Olivais.