Correntes d'Escritas: homenagem a Sepúlveda e às Penélopes da Póvoa

Em formato 100% online, edição deste ano do festival Correntes d'Escritas recorda o escritor chileno Luis Sepúlveda, falecido no ano passado.

Há exatamente um ano, Luis Sepúlveda despedia-se dos muitos amigos que encontrou no festival literário "Correntes d'Escritas" com a promessa de regressar no ano seguinte, cumprindo um ritual iniciado mais de duas décadas antes. A inesperada (e muito sentida) morte do popular escritor chileno - ocorrida um mês e meio depois da sua passagem pela Póvoa de Varzim - tornou a promessa inconcretizável, mas a organização do evento fez questão de convocar a memória do autor de "Mundo do fim do Mundo", ao consagrar-lhe um conjunto de iniciativas que marcam a edição deste ano.