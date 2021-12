Cosplay, Luccas Neto e Graça Freitas no primeiro dia da Comic Con Portugal

Joana M. Soares Hoje às 20:30 Facebook

O festival pop de Portugal está até domingo no Parque das Nações, em Lisboa.

"Se pudesse escolher um ator para estar presente na Comic Con?" Seria o Brad Pitt". A partilha da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, arrancou risos e aplausos do pequeno público presente no palco principal do evento pop, no Altice Arena, em Lisboa. Graça Freitas parabenizou a iniciativa por cumprir com as diretrizes da DGS quanto ao pedido de teste negativo à covid-19 na entrada do evento e do distanciamento social. "Estamos a viver um agora mais leve e temos de nos adaptar da melhor forma possível para também não deixarmos de viver".

Nos cerca de 110 mil m2 do evento, na área do comércio encontrámos as amigas, de 25 anos, Maitê e Patrícia, de Lisboa. Maitê está cheia de pinturas no corpo, vestida de vermelho e um grande martelo de esponja na mão: "Adoro cosplay, sempre que posso visto-me de de qualquer coisa, adoro tudo que é pop".

Já Patrícia não mostra amor à carteira: "Compro tudo, tudo, tudo". Com um sorriso nos lábios elogia o facto da Comic Con ter regressado a ser presencial: "Vamos aproveitar ao máximo, é gigantesco e está muito bem organizado".

A caminho dos painéis digitais com presença virtual dos convidados segue Santiago, de dez anos, de Lisboa. Tem as mãos ocupadas de t-shirts que comprou com as personagens preferidas da Disney e um boneco que brilha no escuro. "Estou muito entusiasmado, gosto muito da Comic Con". Acompanhado pela mãe que refere que este poderá ser "um presente de natal antecipado".

Mas há até quem tenha percorrido centenas de quilómetros para marcar presença no evento. Os amigos Diogo e Bruno, de 22 e 21 anos, chegaram do Porto para, pelo menos, dois dias de farra na Comic Con. "Gostamos muito de gaming, cinema e séries, acho que é o que cativa mais a nossa geração".

Por outro lado, Susana e Maria Mendonça são mãe e filha e têm bilhete para o primeiro dia da iniciativa e vêm das Caldas da Rainha. "Tinha curiosidade, tenho o curso de design gráfico, e falávamos muito deste evento, nunca tínhamos vindo e decidimos vir este ano", conta a mãe Susana, garantindo que querem "participar em todas as experiências e ver a feira toda".

Luccas Neto e a saudade das empadas de chocolate

O YouTuber Luccas Neto respondeu a oito perguntas do JN, deixando escapar algumas curiosidades, como por exemplo, o facto de andar há "umas quantas semanas em tour, e por estar longe de casa, não pode comer as empadas de chocolate que tanto gosta, feitas pela mãe da Gi". Luccas Neto comentou ainda que quando tinha 12 anos queria ser jogador de futebol e que a primeira coisa que faz de manhã é ver e beijar o filho Luke.

O YouTuber brasileiro foi a atração do primeiro dia da sétima edição da Comic Con Portugal.

Na sua apresentação diante uma plateia, numa estimativa generosa de cerca de 100 pessoas, no centro da arena, Luccas Neto confessou que se vestisse de cosplay vestiria de Luke do Star Wars, aliás, o filho "chama-se Luke por causa da série".