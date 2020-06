Costa anuncia apoio de três milhões para "salas independentes" de atividades culturais

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

O Governo vai apoiar com três milhões de euros as "salas independentes" de atividades culturais para que estas possam retomar a atividade, recuperando as perdas provocadas pela pandemia da covid-19, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

Lembrando que as salas de espetáculos, cinema e teatro começaram a poder retomar a atividade na passada segunda-feira, António Costa, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, anunciou "três milhões de euros para apoiar salas independentes, de forma a poderem retomar atividade recuperando perdas que tiveram nestes meses em que estiveram forçadamente paralisadas na sua atividade".

Além disso, há também "750 mil euros para apoiar à adaptação das salas ao contexto da covid".

O primeiro-ministro falou ainda na linha de financiamento de 30 milhões de euros, criada para ser usada pelos municípios na programação cultural, que tinha anunciado em 22 de maio, em Coimbra, após uma reunião com a Associação Nacional de Municípios Portugueses.