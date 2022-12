Costa saúda "merecida" escolha de Évora para Capital Europeia da Cultura em 2027

JN/Agências Hoje às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro saudou esta quarta-feira Évora e o Alentejo pela escolha desta cidade portuguesa para Capital da Europeia da Cultura, considerando que este reconhecimento europeu se trata de "uma merecida conquista".

Esta posição foi transmitida por António Costa através da sua conta na rede social Twitter, após ter sido anunciado que Évora será Capital Europeia da Cultura em 2027, juntamente com Liepaja, na Letónia.

"Em 2027, Portugal terá pela quarta vez uma Capital Europeia de Cultura. Muitos parabéns a Évora e ao Alentejo por esta merecida conquista e por este reconhecimento europeu", escreveu o líder do executivo.

PUB

Na sua mensagem, António Costa refere também que, "a partir de hoje, Évora 2027 é um desígnio de todos os portugueses".

Também hoje, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou que Portugal passará a ter, a partir de 2024, anualmente, uma Capital Portuguesa da Cultura, sendo as três primeiras Aveiro, Braga e Ponta Delgada.

O primeiro-ministro, na sua conta na rede social Twitter, também saudou "todas as cidades que participaram neste processo desde o início e, em particular, as finalistas, Aveiro, Braga e Ponta Delgada".

"As suas candidaturas são reveladoras da dinâmica e motivação das cidades para transformarem o território através da cultura", acrescentou.