Criações bravas para enfrentar os traumas na 46.ª edição do FITEI

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre esta quarta-feira e 21 de maio, haverá 14 espetáculos espalhados por 11 salas do Porto, Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo.

Sob o tema "trauma e bravura", arranca hoje a 46.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), que até 21 de maio apresenta 14 espetáculos de países como Argentina, Brasil, Peru, Cabo Verde ou Brasil em 11 salas do Porto, Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo.

O "trauma" remete para questões candentes da atualidade e do passado recente, como a guerra na Ucrânia, a ameaça às democracias, as crises migratórias ou a memória colonial. E "bravura" será a forma como os artistas enfrentam estes problemas nas suas propostas de palco (e também a disponibilidade do público para refletir, ativamente, sobre eles).

PUB

O programa começa a desfiar-se hoje no Teatro Rivoli, no Porto, com "#5 Bochizami", de Flávia Gusmão, um projeto desenvolvido entre Portugal e Cabo Verde que explora a questão do luto e é dedicado à produtora e ativista cultural Samira Pereira (1976-2021). E encerra a 21 de maio, no mesmo teatro, com "Subterrâneo, Um musical obscuro", que convoca também uma parceria entre países, desta feita com os portugueses Má-Criação e os brasileiros dos grupos Foguetes Maravilha e Dimenti, que a partir do episódio dos 33 homens soterrados na mina San José, no Chile, em 2010, elaboram um espetáculo que mergulha na escuridão.

Pelo meio, haverá uma versão de Hamlet pela companhia peruana Teatro La Plaza, que traz ao palco um grupo de atores com síndrome de Down para abordar a questão central da peça de Shakespeare: "Ser ou não ser?" (Teatro São João, 12 e 13 de maio). Haverá um casal que evoca as figuras tragicómicas de Beckett em "Que não se fale dos velhos tempos", da companhia Grua Grua (Sala de Bolso da Assédio, 13 e 14 de maio).

Um mergulho nos arquivos do FITEI para reativar espetáculos emblemáticos em "Ibéria Setor 5", da Visões Úteis (Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery, 11 e 12 de maio). Uma reflexão sobre a "bolha de ódio" formada nas redes sociais e o papel crescente da Inteligência Artificial em "Una isla", da companhia espanhola Agrupación Señor Serrano (Teatro Campo Alegre, 18 e 19 de maio). Ou um jogo entre a ficção e a realidade a partir da peça de Tchekhov "A gaivota" no trabalho de Rita Calçada Bastos "Se eu fosse Nina" (Rivoli, 16 de maio).

Além dos espetáculos, o festival promove ainda encontros entre criadores e programadores numa ação denominada FITEI PRO. E um programa aberto que inclui festas no clube popular Guindalense, oficinas e masterclasses, e uma instalação/performance destinada a questionar o papel da crítica teatral contemporânea, que terá lugar no espaço da Malavoadora, dia 13 de maio.