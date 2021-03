Criado o Prémio Jorge Magalhães para argumentistas portugueses de BD

F. Cleto e Pina Hoje às 11:47 Facebook

A editora Ala dos Livros anunciou a criação do Prémio Jorge Magalhães, com o propósito de dignificar e valorizar o argumento na banda desenhada.

Este prémio é uma homenagem a Jorge Magalhães, natural do Porto, onde nasceu em 1938. Autor de um sem número de contos e argumentos para bandas desenhadas publicados em diversos jornais e revistas, trabalhou com autores como Carlos Alberto, Catherine Labey, Eugénio Silva, Fernando Bento, José Garcês, José Pires, José Ruy, Vítor Péon ou Augusto Trigo, tendo assinado com este último álbuns como "Kumalo", "Excalibur" ou "Wakantanka". São de sua autoria igualmente diversos álbuns sobre lendas ou contos tradicionais portugueses, os livros "O Mosquito - 60.º aniversário" e "Vasco Granja - Uma vida, 1000 imagens", assim como diversas monografias sobre a banda desenhada e os autores nacionais, temas de que era um grande conhecedor.

Como editor de revistas de BD, foi o responsável pela selecção de conteúdos para títulos como o "Mundo de Aventuras" (5.ª série), "O Mosquito", "Selecções BD" ou "Heróis Inesquecíveis", que fizeram sonhar várias gerações de leitores. Jorge Magalhães faleceu em 2018.

O prémio com o seu nome, criado pela editora que os seus netos fundaram, será atribuído pela primeira vez este ano, referente a obras editadas em Portugal durante o ano de 2020, e o seu objetivo é distinguir um autor português cujo argumento para uma BD tenha contribuído para dignificar a 9.ª Arte.

Os interessados deverão formalizar a sua candidatura, remetendo um exemplar do seu livro à editora, até 30 de junho deste ano, sendo o vencedor conhecido a 2 de dezembro.

O júri do Prémio Jorge Magalhães terá um mínimo de cinco elementos, sendo composto por um representante da família, críticos ou divulgadores de banda desenhada e um autor ou escritor convidado.

O regulamento integral pode ser consultado no site da editora.