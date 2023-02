Criador de "Calvin & Hobbes" lança novo livro em outubro

JN/Agências Hoje às 21:23 Facebook

Bill Watterson esteve três décadas sem publicar. Novo álbum "The Mysteries" é uma fábula para adultos.

Quase trinta anos depois do fim das tiras de banda desenhada "Calvin & Hobbes", o autor norte-americano Bill Watterson tem um livro novo, "The Mysteries", coassinado com o caricaturista John Kascht, a editar em outubro, revelou a editora norte-americana Andrews McMeel Publishing.

"The Mysteries", com 72 páginas, é descrito como "uma fábula moderna" para adultos, estilisticamente muito diferente da BD "Calvin & Hobbes", e que resultou de cinco anos de trabalho criativo entre aqueles dois autores norte-americanos.

A narrativa decorre "num reino longínquo que é atingido por uma série de desgraças inexplicáveis. Para tentar pôr fim ao tormento, o rei envia os seus cavaleiros numa demanda pela origem das tragédias. Anos mais tarde, regressa apenas um cavaleiro", lê-se na sinopse da editora Simon & Schuster, que distribuirá "The Mysteries".

Bill Watterson, de 64 anos, é o autor de uma das mais amadas tiras de banda desenhada dos anos 1980 e 1990, protagonizada por Calvin, um temperamental miúdo de seis anos, e por Hobbes, um tigre de peluche, inseparável companheiro de aventuras; ambos batizados com os apelidos do teólogo John Calvin e do filósofo Thomas Hobbes.

As tiras foram publicadas entre novembro de 1985 e dezembro de 1995 em 2.400 jornais de todo o mundo, incluindo Portugal.

Em 1995, então com 37 anos, Bill Watterson anunciou que no final desse ano deixaria de desenhar aquelas histórias, mesmo que a série gozasse na altura de uma boa popularidade junto do público, tanto pela via dos jornais como pela edição em álbum.

O autor norte-americano remeteu-se à vida privada - nunca mais apareceu em eventos públicos e raramente deu entrevistas.

Em 2010, abriu uma exceção a um jornal de Cleveland, nos Estados Unidos, para dizer que não se arrepende de ter deixado de desenhar aquelas tiras de banda desenhada.

Em 2014, venceu o grande prémio do Festival de Banda Desenhada de Angoulême, em França, tendo desenhado uma pequena história para o cartaz da edição do ano seguinte.

As tiras foram sendo reunidas em vários livros - estão publicadas em Portugal pela Gradiva -, tendo sido vendidos mais de 50 milhões de exemplares em todo o mundo, calcula a Andrews McMeel Publishing.

Em agosto começa a ser editado o "The Calvin and Hobbes Portable Compendium", com um total de sete volumes com todas as tiras desenhadas, e com a capa e arte visual assinadas por Bill Watterson.