Criador de "Squid Game" confirma segunda temporada

O criador de "Squid Game", Hwang Dong-hyuk, confirmou num evento da Netflix, em Los Angeles, que a série sul-coreana vai ter novos episódios, no entanto não adiantou a data de estreia da segunda temporada.

Desde setembro, "Squid Game" tem conquistado uma legião de fãs. Agora todos aqueles que acompanharam o drama sul-coreano podem respirar de alívio com a confirmação de uma nova temporada. À Associated Press (AP), Hwang admitiu que os fãs o deixaram "sem escolha" e o "obrigaram" a começar a trabalhar nos próximos episódios.

"Tem havido tanta pressão, tanta procura e tanto amor por uma segunda temporada, por isso sinto que não nos deixaram escolha", afirmou Hwang na passadeira vermelha de um evento da Netflix, em Los Angeles, Estados Unidos.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy - AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Quando questionado sobre a possível data de estreia, Hwang Dong-hyuk confessou que ainda era "demasiado cedo para dizer quando e como é que vai acontecer". O criador, que também realizou cada episódio da série, confirmou ainda que Lee Jung-Jae vai continuar a ser uma das personagens principais da trama.

"Squid Game" é a série da Netflix com mais espectadores de sempre (com cerca de 111 milhões de visualizações desde o lançamento) e conta a história de um grupo de pessoas que compete entre si, em vários jogos de crianças que podem acabar em morte, com o objetivo de ganhar um prémio monetário. Tem sido vista como uma verdadeira crítica social à sociedade dos dias de hoje.