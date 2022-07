Crónica de uma mudança anunciada

João Antunes Hoje às 16:02 Facebook

"A Nossa Terra, o Nosso Altar" acompanha o quotidiano do Aleixo, antes das demolições.

Já há alguns anos que, felizmente, o documentário conquistou as salas de cinema, mostrando que esta é também uma forma de nos "contar uma história", algo que, afinal, é o desejo da esmagadora maioria das pessoas que compra o bilhete para passar, em média, duas horas na sala escura.

O caso dos documentários portugueses, além da sua qualidade intrínseca, é o de nos contarem "histórias" que são nossas, que conhecemos e desejamos conhecer melhor, ou que não conhecemos de todo e temos interesse em descobrir.



Apesar de já ter passado pelo circuito dos festivais há dois anos, "A Nossa Terra, o Nosso Altar" chega agora às salas de cinema, com o seu interesse imaculado e à espera de partilhar com o espetador a sua visão sobre o tema: os habitantes das torres do Aleixo, antes da anunciada implosão de todo o bairro. Com o argumento da sua perigosidade e do tráfico da droga, a Câmara do Porto decidiu avançar com a destruição do bairro.

A primeira das torres implodiu em finais de 2011, a segunda em 2013, o processo entretanto arrastou e a destruição completa só se verificaria muito mais tarde. André Guiomar, o realizador do filme, começou a acompanhar algumas famílias, ainda em 2011, quando se instalou o medo de receber uma carta ou a visita de funcionários municipais para os avisar do despejo, e salta para seis anos mais tarde, quando alguns já de lá tinham sido expulsos e outros aguardavam sem saber qual seria o seu futuro.

O filme é um documentário de observação. Em nenhum momento os habitantes falam para a câmara (a de filmar). Rejeita o espetáculo da desgraça - a implosão da primeira torre não nos é mostrada. Acompanhamos o quotidiano dos habitantes, dos momentos festivos, aniversários ou bailaricos, aos mais trágicos, como o luto pela morte de um jovem. São portugueses, como nós, apanhados no meio de uma discussão que se tornou política e que não era a deles.

Se há uma palavra para descrever a relação da câmara de Guiomar com aqueles portugueses é ternura. Eles mereciam. Só não mereciam o que lhes aconteceu depois .