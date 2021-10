OE 2022: Cultura com valor oito vezes inferior ao que estava prometido

Catarina Ferreira Hoje às 13:12 Facebook

Em 2022, o Ministério tem mais 221 milhões do que em 2016, mas o valor continua longe do prometido 1%. Em sete orçamentos sucessivos do PS, cerca de metade da verba para o setor foi sendo sempre absorvida pela RTP.

A cultura não são números, mas sem números não há cultura. Em 2022, o Ministério da Cultura terá mais 221 milhões de euros do que em 2016, mas o valor continua muito longe do prometido e reclamado 1%. A dotação para a cultura valerá, no próximo ano, apenas 0,25 do Orçamento do Estado (OE22).

O JN analisou o investimento na Cultura ao longo dos últimos sete anos de governação sucessiva do PS - atravessados por três ministros da Cultura - e verificou que o Executivo liderado por António Costa promete, anuncia, gasta mas não cumpre.