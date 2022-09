Cultura em Expansão regressa com visita à barriga do teatro

Arranca esta sexta-feira a nova temporada do Cultura em Expansão, com uma criação do Teatro de Ferro a inaugurar o cartaz. A rentrée do programa deste ano acontece na sede daquela companhia, em Campanhã, com "Arquivo zombie", uma visita encenada aos objetos arquivados da cena que se repete até outubro.

Amanhã, pode ver-se "Dama Pé de Mim", um espetáculo infantil com música e performance por Ana Madureira, no Bairro de Pinheiro Torres (zona da Pasteleira). Será assim, com criações adequadas a famílias, que arranca a segunda parte do programa cultural vocacionado para a descentralização e criação de novos polos culturais no Porto.

regressam as oficinas