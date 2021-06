Cultura vai ter acesso a ajuste direto alargado

Helena Teixeira da Silva Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Alteração ao código dos contratos públicos para o setor das artes performativas entra em vigor a 21 de junho.

O setor público da cultura vai poder comprar, produzir e promover, por ajuste direto, tudo o que tem que ver com o espetáculo. Se, até aqui, o Código de Contratação Pública (CCP) permitia apenas a aquisição direta de espetáculos, a partir de agora o ajuste direto passará a incluir "a criação, a execução e a interpretação de obras; os materiais, equipamentos, transporte e processos produtivos de suporte às artes do espetáculo ou do audiovisual; a produção, a realização e a divulgação de artes do espetáculo ou do audiovisual, incluindo de valorização e divulgação das obras e dos artistas".

A medida faz parte de um conjunto de alterações ao CCP para o setor das artes performativas proposto pela Performart (Associação para as Artes Performativas em Portugal), e que teve, em parte, acolhimento do Governo. A proposta de lei deu entrada na Assembleia da República em junho de 2020 e foi promulgada em maio deste ano. Entrará em vigor no dia 21 deste mês.