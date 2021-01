Cultura volta a sair à rua no dia 30

Catarina Ferreira Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

As várias associações e sindicatos representantes do setor cultural português que se juntaram o ano passado na iniciativa "Unidos pelo presente e futuro da Cultura em Portugal" agendaram um protesto nacional para 30 de janeiro.

A iniciativa foi divulgada em conferência de imprensa esta quinta-feira. Os representantes alegam que estão a cumprir um direito constitucional dos portugueses de acesso à cultura e que há dez meses que estão a sofrer as consequências da precariedade laboral.

Sara Barros Leitão, da PLATEIA - Associação dos Profissionais das Artes Cénicas, explicou que neste momento não há nenhum enquadramento legal para os espetáculos cancelados. Se um espetáculo for cancelado, não há nenhuma contrapartida para os artistas. E por isso exigem que as autarquias e instituições culturais que cancelem ou adiem os espetáculos agendados assumam os seus compromissos e que haja enquadramento legal e fiscalização do mesmo.

Também Rui Galveias, do CENA-STE, Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, acusou o Governo de passar a ideia de uma "falsa retoma", já que um espetáculo que "tinha uma lotação de 200 pessoas passar a ter 50 ou 25 não é uma retoma". O sindicalista acrescentou que diariamente recebem pedidos de ajuda de associados, "proporcionais ao número de infetados", que estão em situações de pobreza extrema.

As limitações dos horários de atividade cultural impostas pelos sucessivos estados de emergência também não vêm associados a nenhuma medida de proteção, nem à continuação das anteriores. Os representantes mostram-se também indignados por a partir deste mês "os apoios para quem trabalha a recibos verdes sejam ainda menores e tenham um acesso mais condicionado do que os que existiram em 2020 e que, como se viu, foram francamente insuficientes".

Rui Spranger, da Apuro - Associação Cultural e Filantrópica, relatou o seu caso. Trabalha há 29 anos a recibos verdes e como está infetado com covid-19 perdeu o trabalho que tinha agendado, não tendo direito a qualquer tipo de compensação ou apoio..

Outra das razões do protesto são os cortes nas atividades culturais destinadas aos públicos juvenis e escolares, inexistentes este ano letivo e que, dizem, comprometem o futuro da cultura em Portugal.

PUB

Entre as várias reclamações, exige-se uma efetiva proteção social por parte do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social para quem trabalha nas artes e cultura, em todas as profissões e modalidades, pela perda total ou parcial dos seus rendimentos por causa da pandemia. Pedem também que esta proteção seja acima do limiar da pobreza, que não exclua ninguém e que se prolongue até ao levantamento de todas as restrições, nomeadamente as de ajuntamentos. Além disso, retomam uma exigência antiga de atribuição de 1% do Orçamento de Estado para a cultura como objetivo mínimo a atingir, no sentido de cumprimento da Constituição e responsabilidade do Estado.

Segundo Rui Galveias, estas são exigências transversais a vários setores, porque se "o público não tiver poder de compra para assistir aos espetáculos" continuarão a existir problemas na Cultura.

Teresa Coutinho, da Ação Cooperativista, alertou: "O Ministério da Cultura tem um desconhecimento de quantos trabalhadores existem na cultura e como trabalham. A sensação é que isto se vai repetir e agravar. Avizinha-se um ano ainda mais difícil do que o anterior".

Amarílis Felizes, da PLATEIA, explicou que aguardam medidas de segurança sanitária para saber de que forma poderá ser feito o protesto em segurança, à semelhança do que aconteceu a 4 de junho.