Curso cultural gratuito em 15 fascículos

É uma espécie de curso cultural intensivo, gratuito, dividido em 15 fascículos, ministrado ao domicílio e ao ritmo de cada um.

O curso contempla a biografia do poeta e ensaísta norte-americano Walt Whitman (1819-1892), incontornável autor de "Folhas de Erva", assinado por Mário Avelar; os diferentes períodos artísticos do pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973), que está longe de esgotar-se no cubismo, de autoria do historiador José Augusto França; ou a história riquíssima da Companhia Nacional de Bailado, única companhia de reportório de Portugal, assinada por Mónica Guerreiro, recentemente nomeada pelo Ministério da Cultura para presidir à direção do Coliseu do Porto.

Mas há ainda livros sobre Mário Cláudio, Mário de Sá-Carneiro, Dante Alighieri, Vergílio Ferreira ou Jorge de Sena, bem como sobre Charles Chaplin, Dom Quixote, Michel de Montaigne, Leonardo Coimbra e os Ballets Russes em Lisboa, o Teatro de Henrique Lopes de Mendonça ou o próprio Diário da República.

Chama-se "O Essencial Sobre" e é uma coleção de 15 obras que a Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) acaba de disponibilizar "online" no seu site.

A INCM justifica esta decisão com a consciência de que "muitos estarão nos próximos tempos em isolamento social", podendo combatê-lo através da leitura. Os títulos disponíveis "de forma gratuita e partilhável" encontram-se no portal (www.incm.pt) e no blogue da INCM (www.prelo.incm.pt).