Curta-metragem "A Lenda do Galo" premiada nos Estados Unidos

A curta-metragem "A Lenda do Galo", do realizador barcelense Carlos Araújo, venceu os prémios de melhor curta-metragem estrangeira e melhor realizador de curta-metragem no "Los Angeles Independent Film Festival Awards", nos Estados Unidos.

"A Lenda do Galo", realizada em 2018 e que tem como protagonistas António Capelo, João Nunes Monteiro e Margarida Moreira, tem vindo a participar em diversos festivais nacionais e internacionais de cinema, tendo já conquistado cinco prémios, um dos quais no "Finisterra Brazil Film Art & Tourism Festival", na Bahia.

Para o realizador, este é "um projeto inspirado numa das mais belas lendas de Portugal" e que "o mundo do cinema tem vindo paulatinamente a conhecer".

A cerimónia de entrega dos galardões está marcada para 27 de agosto, em Los Angeles.