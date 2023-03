Curta portuguesa e filme belga são os grandes vencedores do Fantasporto

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 15:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinema europeu em destaque entre os galardoados. Os principais premiados são exibidos neste domingo, último dia do festival.

"Incubus", a mais recente curta-metragem do português Tito Fernandes, é a surpresa do FantasPorto 2023, conquistando dois prémios.

O filme de curta duração, uma colaboração entre Portugal e o Reino Unido e que aposta fortemente em efeitos especiais para representar a relação de uma jovem com o medo e com lembranças obscuras, conquistou o título máximo na secção de Cinema Português. O mesmo título saiu ainda vencedor do Prémio de Cinema Fantástico de curtas-metragens, no qual era o único português a concurso.

PUB

O prémio máximo da 43ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto, que este ano, pela primeira vez, se realizou no renovado Batalha Centro de Cinema, foi para o belga "Megolomaniac", de Karim Ouelhaj. O longa-duração, que conta a história dos irmãos Martha e Felix numa casa deixada de herança pelo pai que era serial killer, conquistou ainda o prémio de Melhor Realização e de Melhor Atriz, entregue a Eline Shumacher.

Na secção Orient Express, os prémios foram para a Malásia e para as Filipinas. "Kargo", de T. M. Malones foi galardoado pelo júri como Melhor Filme. Já "Stone Turtle", de Woo Ming Jin, arrecadou o Prémio Especial do Júri.

Ainda no Cinema Português, na secção das Escolas de Cinema, "Quando a Terra Sobra", de João Morgado, da Universidade Lusófona de Lisboa, foi o vencedor. Houve ainda espaço para uma Menção Especial a Joana Dantas, da Universidade do Minho, com "The Space in Between".

Na Semana dos Realizadores, "Narcosis", de Martijn de Jong, ficou com o galardão de Melhor Filme, "Kaymak", uma co-produção entre quatro países do realizador Milcho Manchevski, com o Prémio Especial do Júri e Hans Herbots conquistou a distinção de Melhor Realizador com "Ritual".

Zsolt Nagy, em "The Game", e Thekla Reuten, em "Narcosis", foram ainda distinguidas, na Semana dos Realizadores, com o prémio de Melhor Ator e Melhor Atriz. "The Game" acumula ainda o prémio de Melhor Argumento. "The grandson", do húngaro Kristóf Deák, ficou com a Menção Especial do Júri desta categoria.

Os prémios serão entregues hoje à noite, na sessão de encerramento, que conta ainda com a exibição do filme turco "Once a Upon a Time in the Future: 2121", de Sirpil Altin. Os principais premiados estão em exibição no Batalho Centro de Cinema neste domingo.