Curtas de Vila do Conde chega aos 30 anos com os olhos postos no futuro

João Antunes Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

30.º Festival Curtas de Vila do Conde começa este sábado e prossegue até ao dia 17. Promete ser uma edição muito especial.

Se a maioridade se alcança, legalmente, aos 18 anos, é aos 30 que se começam a fazer balanço da vida. O Curtas Vila do Conde aproveita a sua 30.ª edição para, pelo contrário, olhar para a frente, para o presente e futuro do cinema, sem perder de vista, no entanto, todo um legado de três décadas de acompanhamento do que de melhor se fez no cinema, entre nós e lá fora.

A direção do festival chama a esta edição O Curtas Que Mereces, glosando o título da primeira longa-metragem de Miguel Gomes, "A Cara Que Mereces", filme que partia de um dito popular que sentencia que a cara que passamos a ter aos 30 anos é resultado da forma como nos comportamos até aí. O lado prático desta celebração é a distribuição do programa por 30 locais distintos, muitos deles inéditos, o que permite levar o festival a toda a comunidade e a vários públicos.

Competição acesa

Naturalmente, a maior atenção dos habituais frequentadores do Curtas, e dos que vão descobrir o festival pela primeira vez, incidirá em larga medida nas secções competitivas - Internacional, Nacional, Experimental, Vídeos Musicais, Take One!. No entanto, como sempre sucede em Vila do Conde, o festival não se esgota nestas secções, na curta-metragem e mesmo no cinema. Fora de concurso há um Panorama Nacional, um foco na cineasta espanhola Carla Simón - o seu novo filme "Alcarrás", vencedor do Urso de Ouro de Berlim, marca a abertura oficial, hoje à noite -, secções como New Voices, Cinema Revisitado, Da Curta à Longa, exposições e debates num vasto cartaz que só encerra no dia 17.

Autores consagrados

A Competição Internacional, dividida em 13 programas, na sua diversidade de géneros, da ficção ao documentário, passando pela animação, e de origens geográficas, pretende ser uma montra do que de melhor se faz hoje em dia nas curtas.

PUB

Da programação ressaltam desde logo nomes consagrados e já com história no festival: os franceses Yann Gonzalez ("Hideous") e Antonin Peretjatko ("Os encontros de sábado"), o malaio Tsai Ming-Liang ("A noite"), o romeno Radu Jude, de que será visto "Os potemkinistas", uma das várias curtas que já fez depois de vencer a Berlinale em 2021 com "Má sorte no sexo ou porno acidental" e, na animação, a dupla belga Stéphane Aubier e Vincent Patar ("Pânico na aldeia: as férias grandes") e a dupla canadiana Wendy Tilby e Amanda Forbis ("O marinheiro voador").

Ainda na Competição Internacional, realce para vários filmes nacionais, como a animação "Ice merchants", de João Gonzalez, vencedor da Semana da Crítica de Cannes, ou ainda os últimos filmes de Luís Costa e André Guiomar ("Saturno"), Carlos Lobo ("Aos dezasseis"), David Doutel e Vasco Sá ("Garrano"), Mónica Santos ("O casaco rosa"), João Niza Ribeiro ("Raticida"), Rita Barbosa ("2ª pessoa"), Vasco Saltão ("Heitor sem nome"), André Godinho ("Uma rapariga imaterial"), Sandro Aguilar ("O teu peso em ouro"), Margarida Vila-Nova ("Pê") e Alice dos Reis ("See you lates space island").

Todos estes filmes fazem também parte da Competição Nacional, dividida em cinco sessões, e complementada por um Panorama, por onde passam algumas das melhores curtas portuguesas da última temporada mas já estreadas em outros festivais. É por aqui que se poderão ver trabalhos de Laura Gonçalves, Pedro Neves Marques, Ágata de Pinho e Pedro Cabeleira.

Steve Gunn toca dia 16

Mas há muito mais a ver no Curtas: filmes experimentais, filmes de escolas de cinema portuguesas, como a ESMAD, sediada precisamente em Vila do Conde, um olhar sobre os filmes de Carla Simón, Chema García Ibarra, Céline Devaux e François Reichenbach, uma homenagem a António Campos no centenário do cineasta de Leiria, uma seleção de alguns filmes digitalizados pela Cinemateca Portuguesa ao abrigo do programa FilMar, vídeos, filmes-concerto - em destaque: Steve Gunn toca Stan Brakhage, dia 16 -, uma exposição de Marie Losier. E mais, muito mais, para descobrir em Vila do Conde.

Programação

A abrir...

Este sábado à noite, às 21.15 horas, no Teatro Municipal, decorre a antestreia nacional de "Alcarrás", de Carla Simón, retrato de uma família e de uma região no sul de Espanha, vencedor do Urso de Ouro de Berlim 2022. O filme chega às salas de todo o país na próxima semana, a partir de dia 14.

... e a fechar

Com o dia 17 preenchido sobretudo com a exibição de filmes premiados, a sessão oficial de encerramento decorre no dia 16, às 21.15 horas, no Teatro Municipal, com a primeira exibição em Portugal de "Fogo-Fátuo", o novo drama de João Pedro Rodrigues, estreado na Quinzena de Realizadores de Cannes.