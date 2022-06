Curtas Vila do Conde: 30 anos, o mar, a terra e "a cara que mereces"

A 30.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Vila do Conde decorre de 9 a 17 de julho. São nove dias, centenas de filmes para ver, seis competições, filmes-concertos, festas, conferências, exposições e uma programação especial para a pequenada com cinema e oficinas.

Um recorde de 5168 filmes inscritos, provenientes de 123 países. 30 anos, 30 locais da cidade. A estreia nacional de "Fogo Fátuo", de João Pedro Rodrigues (exibido na Quinzena dos Realizadores em Cannes), a ligação à terra com o regresso de "Obrigação", de João Canijo (numa sessão especial no Mercado das Caxinas), e o novíssimo "Saudade do futuro", de Anna Azevedo, o velho projetor de 1990 num filme acompanhado à guitarra por Paulo Praça, uma nova cópia restaurada de "Os Marginais", de Francis Ford Coppola, e um cinema insuflável que vai percorrer o concelho. São estes alguns dos destaques da 30.ª edição do Curtas de Vila do Conde.

"O Curtas que mereces". A inspiração vem de "A Cara que mereces" (2004), de Miguel Gomes, e é o mote para a 30.ª edição do Curtas de Vila do Conde. Aos 30 anos, o Festival Internacional de Cinema está longe da crise de crescimento do cowboy melancólico, mas tal como na longa-metragem e no ditado popular, o que é hoje espelha a forma como, ao longo de 30 anos, programou, pensou, influenciou, produziu, cimentou públicos e promoveu o cinema. Sempre com olhar sobre o passado e um pé no futuro, sem nunca perder a ligação à terra que, em 1993, o viu nascer. Foi uma primeira edição "quase irresponsável". Hoje é uma referência e tem "o lugar que merece", admite Miguel Dias, um dos diretores do festival que, há três décadas, mantém o mesmo "núcleo duro" na organização.

Curtas à lupa

As seis competições - Internacional, Nacional, Experimental, Vídeos Musicais, Take One! e Curtinhas - são a espinha dorsal do festival e a montra do que de melhor se faz ao nível da curta-metragem no mundo. Uns estreiam-se no Curtas - e João Salaviza (que, em 2005, ganhou o Take One! com a sua primeira curta "Duas Pessoas") ou Leonor Teles (Take One! em 2013) foram disso exemplo -, outros são já velhos amigos da "casa" como João Pedro Rodrigues, cujo "Fogo Fátuo" passará na sessão de encerramento oficial do Curtas, a 16 de julho, a partir das 21.15 horas.

Pelo meio, fica a secção InFocus, este ano dedicada à catalã Carla Simón, cujo mais recente filme "Alcarràs" arrecadou o Urso de ouro no Festival de Berlim e abre, a 9 de julho (21.15 horas), o festival vila-condense.

No programa Da Curta à Longa, que acompanha as longas de cineastas que já passaram pelo festival, para além de "Fogo Fátuo" e "Saudade do Futuro", estreia "O joelho de Ahed", de Nadav Lapid (um autor já em destaque no Curtas 2018). Os três realizadores estarão em Vila do Conde para apresentarem as sessões e conversarem com o público.

A primeira apresentação em Portugal das cópias restauradas de António Campos, numa altura em que passam 100 anos do seu nascimento, é um dos destaques da secção Cinema Revisitado. O francês François Reichenbach, terá uma inédita retrospetiva desenhada em co-produção com a Casa do Cinema Manoel de Oliveira e, através do projeto FILMar, passam alguns filmes antigos rodados na costa próxima de Vila do Conde.

Há ainda para ver uma nova cópia restaurada de "Os Marginais" (1983), de Francis Ford Coppola, que inclui novas cenas e uma banda sonora alterada e ampliada.

Na Solar - Galeria de Arte Cinemática há uma exposição que é uma viagem pela obra de Marie Losier e outras 11 mostras espalhadas pela cidade e, no programa Stereo, o filme-concerto do guitarrista nova-iorquino Steve Gunn sobre películas do visionário Stan Brakhage é apenas uma das propostas.