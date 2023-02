Da Irlanda para o resto do mundo com amor

João Antunes Hoje às 18:56 Facebook

"Os espíritos de Inisherin", candidato a nove Oscars, incluindo melhor filme, realizador, argumento e os atores, chega hoje aos cinemas.

Um dos filmes mais fortes dos Oscars deste ano, "Os espíritos de Inisherin", que conta com nove nomeações, estreia hoje e ajuda a perceber como as coisas estão a mudar na Academia de Hollywood.

Não que o filme de Martin McDonagh seja desinteressante, muito pelo contrário, mas uma peça mais intimista, visualmente original, fugindo ao academismo e oriunda, apesar de tudo, de um território periférico, a Irlanda, dificilmente chegaria onde já chegou nesta temporada de prémios quase a terminar.

A história do filme situa-se numa ilha remota e fictícia, algures na costa oeste da Irlanda e tem como personagens centrais dois amigos de longa data, Pádraic e Colm, interpretados respetivamente por Colin Farrell e Brendan Gleeson. Só que, quando o filme começa, este último anuncia que a amizade deles chegou ao fim e Pádraic vai passar o filme na companhia da irmã e de um jovem problemático a tentar perceber e resolver o problema que terá desencadeado a rutura.

Quanto mais tenta, pior, e as consequências dos atos destas personagens serão inesperadas.

Se recordarmos que Martin McDonagh, não só realizador como autor do argumento original do filme (e original em todos os sentidos) esteve por detrás de filmes como "Em Bruges" e "Três cartazes à beira da estrada", difícil será então resistir ao impulso de ir ver este filme à sala. Curiosamente, apesar de nomeado pelos dois filmes referidos, McDonagh venceu o Oscar pela sua curta-metragem de estreia, "Six Shooter".

"Os espíritos de Inisherin" é um filme que emerge profundamente nas raízes e tradições irlandesas, cometendo o prodígio de, ainda assim, nos transmitir uma mensagem universal. Visualmente fascinante, intrigante até ao fim - e depois dele -, como o é a vida, a cada curva, o filme vale ainda, e em grande parte, pelo espantoso duelo entre os irlandeses Colin Farrell e Brendan Gleeson, ambos nomeados para Oscar.

O facto de também Kerry Condon e Barry Kheogan serem nomeados como secundários, diz bem como o filme é um grande festival de atores. Só eles já valem a viagem aos espíritos de Inisherin.