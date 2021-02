Catarina Ferreira Hoje às 10:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando existe boa música é como envolver pedaços de limão em açúcar. Não importa qual seja o evento, tudo parecerá sempre, indubitavelmente, melhor. Como diz o verso de "Trench Town rock" de Bob Marley "One good thing about music, when it hits you feel no pain".

Hoje cumprem-se 34 anos da morte de José Afonso, a efeméride ideal para ver o documentário "Rosas de Ermera" . O documentário de Luís Filipe Rocha, de 2017, parte das memórias dos irmãos e das músicas do cantor e compositor. No filme é percetível que a história desta família e a sua ligação à História de Portugal é muito anterior ao 25 de Abril.

O documentário arranca na separação da família, na então cidade de Lourenço Marques: Maria, a irmã mais nova, vai para Timor com os pais, enquanto os irmãos João e José seguem para Coimbra com o objetivo de continuarem os seus estudos. Pouco tempo depois rebenta a Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupa a ilha de Timor e João e José ficam sem notícias da família, detida durante três anos num campo de concentração japonês. Em Portugal, os irmãos acreditam que ficaram órfãos. A família, que se pensava perdida, reencontrou-se em 1945. O filme pode ser visto na RTP Play.

Hoje comemoram-se também os 336 anos do nascimento de Georg Friederich Händel. O "Messias", de 1742, é provavelmente a obra mais conhecida que nos deixou. Na sua época na corte em Londres, onde o alemão se naturalizou inglês, teve um período exclusivamente dedicado à ópera, onde escreveu entre outras "Agripinna". O Teatro Nacional de São Carlos apresentou em 2009 uma versão desta obra. Aqui fica a versão integral pelo Balthasar Neumann Ensemble, com direção de Thomas Hengelbrock.

No dia de hoje, em 2009, o compositor Alberto Iglesias recebia um dos primeiros prémios pela banda sonora de "Abraços desfeitos", de Pedro Almodóvar. O compositor basco ganhou o Critics' Choice Movie Awards, o Prémio do Cinema Europeu para melhor compositor e também o Goya de melhor banda sonora original. O filme protagonizado por Penélope Cruz e pelo tesouro da representação espanhola José Luís Gomez é uma obra de arte que merece ser revista. Está disponível na plataforma Filmin.

Para quem não tiver acesso à plataforma, fica este tema do final do filme interpretado por Miguel Poveda.

PUB

Outro filme espanhol que merece ser revisitado hoje é "23-F", de Chema de La Peña dedicado ao golpe de Estado espanhol em 23 de fevereiro de 1981. Porque a história de Espanha é tão complexa que merece sempre ser revista para se ter um novo olhar sobre o que se está a passar atualmente.