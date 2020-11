Da política às artes, são mais de 2000 os que pedem justiça na Casa da Música

Hoje às 21:46 Facebook

A "Petição pela Justiça Laboral na Casa da Música", lançada no fim de outubro, soma, esta terça-feira, mais de 2100 subscritores. Em causa continua a estar a regularização dos contratos dos trabalhadores precários.

O documento que pede "justiça laboral" para os funcionários independentes da Fundação Casa da Música, no Porto, continua a engrossar. No meio de centenas de nomes conhecidos, da política às artes, estão figuras como o músico Mário Laginha, o encenador Jorge Silva Melo, a deputada Mariana Mortágua ou o arquiteto José Gigante,

Mas o nome que mais sobressai é o do maestro José Luís Borges Coelho, que bateu com a porta do Conselho de Administração da Casa da Música por discordar da forma como são tratados os prestadores de serviços. Apesar de ter renunciado ao cargo em junho, ainda não foi substituído.

Recorde-se que houve 36 falsos recibos verdes detetados pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) no Verão passado, e que o presidente do Conselho de Administração, Pena do Amaral, assumira perante os deputados na Assembleia da República que iria regularizar os falsos recibos verdes, caso se confirmasse existirem.

O texto da petição dá conta de que estes trabalhadores têm sido levados a aceitar contratos com menos horas e salários mais baixos do que antes tinham. Acrescenrta ainda que estão a ser conduzidos à assinatura de uma "declaração de quitação" em que abdicam de 90% dos retroativos que lhes são devidos. E, por cima disso, que nada lhes é pago relativo aos meses em que ficaram sem trabalho, desde março, apesar de existirem contratos de trabalho que estavam a ser dissimulados, como concluiu a ACT.

Dirigida aos representantes do Estado no Conselho de Fundadores da Casa da Música (Ministra da Cultura, Graça Fonseca; presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira; e presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vitor Rodrigues) e aos fundadores privados, a petição termina com a defesa da contratação imediata de todos os trabalhadores indicados pela ACT, pelo número de horas e valores correspondentes ao histórico da sua relação laboral com a Fundação CdM, pagando-lhes os retroactivos devidos, desde a data de início da relação laboral.

A petição exige ainda a correção dos contratos já realizados de forma a garantir, também nesses casos, os mesmos direitos.