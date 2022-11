Da quase morte à paixão por Jennifer Aniston: "Chandler" de Friends abre o livro

Matthew Perry, o eterno Chandler Bing da série "Friends", lançou esta semana um livro na qual contou a história de vida, muito marcada pelo vício de drogas e álcool.

Foram muitas as gargalhadas que Chandler Bing arrancou do público durante as dez temporadas de "Friends", história que começou em 22 de setembro de 1994. Com muito sarcasmo à mistura - e muitas cenas improvisadas - Chandler tornou-se numa das personagens mais marcantes da série de comédia mas, fora dos estúdios, a vida de Matthew Perry foi menos sorridente.

Algumas histórias já eram conhecidas - além da oscilação constante do peso, o ator já tinha admitido o vício das drogas e do álcool, sendo que, à conta dele, nem se lembrava de ter gravado alguns episódios da mítica sitcom - mas, agora, sabe-se tudo graças à autobiografia que o ator decidiu lançar esta semana.

Com o nome "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" - em português "Amigos, Amantes e a Grande e Terrível Coisa" - o ator de 53 anos conta que lutou contra a dependência do álcool e de medicamentos durante 30 anos. Perry esperou até este ano para lançar o livro porque quis ter a certeza de que estava "sóbrio e em segurança, longe da doença do alcoolismo e da adição" e, agora, sabe-se que esteve em risco de vida e chegou a estar em coma.

Vício começou em "Friends"

A dependência do ator por bebidas alcoólicas surgiu ainda nos primeiros dias de "Friends", quando a personagem que o ator interpretava conseguiu atingir grandes picos de popularidade. E piorou, mais tarde, com a dependência de drogas depois do ator ter sofrido um acidente de jet-ski. Dado o sucesso da série, cada ator chegou a ganhar um milhão de dólares por episódio e Perry gastou nada mais, nada menos, do que nove milhões para combater os vícios.

Em 2018, o ator esteve quase a morrer: na sequência do uso excessivo de analgésicos opióides, o cólon rebentou e Perry esteve duas semanas em coma e cinco meses hospitalizado, além de ter usado um saco de colostomia durante nove meses. O processo deixou-o com o corpo cravado de cicatrizes: 14, no total. "São muitos alertas para me manter sóbrio. Basta olhar para baixo. Os médicos disseram que eu tinha 2% de hipóteses de sobreviver", pode ler-se na obra.

Nas centenas de páginas, "Chandler" não esqueceu o resto do elenco, vincando o apoio que recebeu de Courteney Cox (Monica Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller) e Jennifer Aniston (Rachel Green).

"Lembro-me de uma vez em que a Jennifer Aniston, que interpreta Rachel Green, me confrontou de forma estranha, mas amorosa. Disse-me que todos sabiam que eu tinha voltado a beber porque todos sentiam o meu cheiro. O plural "todos" atingiu-me de uma maneira... Eles foram muito compreensivos e pacientes. Casei com a Monica e fui levado de volta para o centro de reabilitação. Estava no ponto mais icónico de 'Friends', no auge da minha carreira, e acabei numa carrinha a ser levado por um funcionário preocupado com o meu vício".

Tomava 55 comprimidos por dia e pesava 58 quilos

Ao longo dos anos em que interpretou "Chandler", Matthew recordou que apenas esteve sóbrio numa temporada - a nona - e, curiosamente, naquela que lhe valeu uma nomeação para melhor ator.

"Eu podia lidar com isso, mais ou menos. Mas quando tinha 34 anos, estava realmente com muitos problemas. No entanto, houve anos em que fiquei sóbrio. A 9.ª temporada foi a altura em que fiquei sempre sóbrio. E adivinhem em qual temporada fui nomeado para melhor ator? Eu fiquei do género: 'Isso deve querer dizer alguma coisa'. Eu não sabia como parar. Se a polícia chegasse a minha casa e dissesse: 'Se beber hoje à noite, vamos levá-lo para a cadeia', eu fazia as malas. Não podia parar porque a doença e o vício são progressivos. Ficam cada vez piores à medida que envelhecemos. Mas hoje estou bastante saudável", vincou, admitindo que chegou a roubar comprimidos de casas abertas.

"Acho que a coisa mais estranha que eu fazia era aos domingos: ia a casas abertas, às casas de banho, e via que medicamentos tinham lá e roubava. Acho que eles pensavam: 'O Chandler não vai entrar e roubar-nos'", revelou, contando ainda que chegava a fingir enxaquecas e passar por ressonâncias magnéticas - mesmo sabendo que "não havia nada de errado" para obter medicamentos com prescrição médica. "Participei em seis mil reuniões de alcoólicos anónimos e desintoxiquei-me 65 vezes".

As paixões pelas colegas

Mas não só de vícios fala a obra de Matthew Perry. Os amores e desamores também têm espaço com o ator a admitir que os primeiros meses de gravações de "Friends" não foram fáceis dada a paixão não correspondida que sentia por Jennifer Aniston - e mais tarde pelas outras duas colegas de elenco, Courteney Cox e Lisa Kudrov. "Conheci a Jennifer Aniston três anos antes de começarmos a gravar a série e senti-me atraído por ela, gostei dela. Convidei-a para sair mas ela recusou, dizendo que podíamos ser bons amigos. Os primeiros meses de gravações não foram fáceis, porque ainda estava apaixonado por ela. Mas acabou por passar, quando a série atingiu o sucesso. Ela foi dos maiores apoios que tive durante a minha recuperação e tenho muito a agradecer-lhe".