Da Weasel confirmados no Marés Vivas 2023

O MEO Marés Vivas anunciou, esta terça-feira de manhã, a primeira confirmação para o festival, cuja última edição teve lugar no antigo parque de campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia.

Da Weasel é o primeiro nome a ser confirmado pela organização do festival de Gaia, que na segunda-feira tinha prometido uma surpresa para hoje.

Depois do fim do grupo de hip hop, há 12 anos, a banda - uma das maiores do início dos anos 2000 - fez uma aparição no Nos Alive, em Algés, e anunciou recentemente um regresso em grande aos palcos em 2023, sem deixar claro em que moldes. Esta terça-feira, o grupo que tem as vozes de Pacman (Carlão) e Virgul também anunciou a boa-nova aos fãs nas redes sociais.