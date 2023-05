Da Weasel estão de volta: "Estamos na melhor fase da nossa relação"

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 09:48 Facebook

Segundo concerto dos Da Weasel depois da separação, há mais de dez anos, acontece no dia 14 de julho no Festival Meo Marés Vivas, em Gaia. Banda celebra 30 anos de carreira, promete surpresas e um espetáculo "maior" com mais de duas horas.

"Lembro-me que disse que no próximo concerto vamos esticar a corda e estiquei a corda ao dizer isso". João Nobre, também conhecido por Jay, conta que levantar o véu sobre o segundo concerto dos Da Weasel depois da separação lhe valeu uns raspanetes. Mesmo assim, em dia de apresentação a Norte da sua biografia - "Da Weasel: Uma página da história" - o grupo revelou ao JN que no dia 14 de julho regressa aos palcos. Será no Festival Meo Marés Vivas, Gaia, com um concerto "maior" do que o do Nos Alive, em Lisboa.

"Vamos poder fazer o que não fizemos no ano passado, vamos poder estar mais tempo em palco, dedicar mais tempo às pessoas, ao público, e isso traduz-se em mais músicas", adianta Jay.