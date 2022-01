Dalila Carmo: "O meu prazo sou eu que o faço"

Catarina Ferreira Hoje às 12:47 Facebook

Martim Pedroso apresenta no Carlos Alberto um manifesto anti-idadismo protagonizado por Dalila Carmo a partir de John Cassavetes.

A história de cumplicidade manifestada em "Noite de estreia", que sobe esta quarta-feira à cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, com récitas até sábado, sempre às 19 horas, tem a génese nos anos 2000.

Foi no Festival de Teatro de Almada, onde uma recém-regressada a Portugal Dalila Carmo, "muito skinny, a lembrar a Juliette Lewis", tem na plateia da peça "A lição de Ionesco" um adolescente aspirante a encenador, Martim Pedroso. Foi preciso quase uma década até que a atriz fosse ver um espetáculo de Pedroso e se declarasse sua fã.