Dança: 2022 será o ano dos coreógrafos belgas

Anne Teresa de Keersmaeker, Peeping Tom, WimVandekeybus e Sidi Larbi Cherkaoui. Quatro coreógrafos belgas de peso reforçam programação de dança. Criações da Mala Voadora, Hotel Europa, Martim Pedroso, Teatro Experimental do Porto e Palmilha Dentada entre as estreias aguardadas no teatro neste ano.

A programação de dança e teatro prevista para este ano nos equipamentos e nos festivais nacionais não permite distrações sobre o calendário. Desde logo, quatro criadores belgas de referência, quase todos repetentes em Portugal, regressam com criações novas.

A abrir, a coreógrafa e bailarina belga Anne Teresa De Keersmaeker, que criou duas peças a partir da música de Bach: "Suites para violoncelo" estará na Fundação Gulbenkian já este fim de semana, e o solo "De Keersmaeker", em março, na Culturgest, ambas em Lisboa.