Daniel Moreira: "Gosto tanto de cinema como de música"

Daniel Moreira compôs a música para o cineconcerto de "Os faroleiros", esta sexta-feira, às 21 horas. na Culturgest. Música é interpretada pelo famoso Arditti Quartet.

Em 1922, Raul de Caldevilla, que fundara no Porto a Caldevilla Films, destinada sobretudo a produzir filmes publicitários, foi buscar à Gaumont o realizador Maurice Mariaud e apresentou o seu primeiro filme de ficção, o ambicioso "Os faroleiros", rodado em décors naturais nas zonas do Guincho e do Cabo da Roca e no estúdio da Quinta das Conchas,

A história decorre numa comunidade de pescadores, onde sobressai um triângulo amoroso, cujo conflito trágico culmina num farol isolado do litoral, local isolado e fechado, rodeado pelo mar imenso, onde se entrechocam os dois faroleiros, separados pelo amor da mesma mulher e pelo mistério de um terrível crime.

Considerado durante várias décadas como um dos filmes perdidos da história do cinema português, como acontece aliás em todas as outras cinematografias, o filme foi redescoberto em 1993 pela Cinemateca Portuguesa, que o preservou à época, produzindo recentemente uma nova cópia digital, no âmbito do FILMar, projeto apoiado pelo programa EEAGrants 2020-2024.

É essa cópia que vai ser exibida esta sexta à noite (21 horas) no grande auditório da Culturgest, em Lisboa, num cine-concerto com partitura de Daniel Moreira, interpretada ao vivo pelo famoso quarteto de cordas The Arditti Quartet.

Antes do espetáculo, fomos falar com o compositor. "Vi várias vezes, a primeira só mesmo para conhecer o filme", diz-nos, respondendo à questão de saber quantas vezes tinha visto a cópia de "Os Faroleiros" para começar a escrever a música. "Da segunda vez", continua, "pus o computador com o filme perto do piano e improvisei, enquanto via. Não gravei a música, porque não queria ficar preso ao que acontecesse nesse momento, mas foi importante para começar a entrar no filme. E depois vi o filme por secções, tirando notas para cada uma das partes do filme e ideias musicais que iam surgindo. Quando cheguei ao fim tinha já algumas ideias por onde caminhar."

O compositor revela-nos as suas impressões sobre este grande clássico do período mudo do cinema português. "Fiquei impressionado, devo dizer", admite. "Não estava à espera que o filme fosse tão rico e tão forte. E tão sugestivo, também. Sobretudo por aquela componente expressionista que o filme tem. Pareceu-me intensa só por si, mas também convidativa de um tratamento musical. É como a poesia, há alguma que convida mais a ser musicada do que outra. Este filme pareceu-me particularmente musicável, pela força quase abstrata que algumas imagens têm. Com as sobreposições, as imagens quase irreais, as imagens fortíssimas do mar."

Daniel Moreira rejeita no entanto que o seu trabalho seja uma leitura musical exclusiva para este filme. "Não encontrei a musicalidade do filme, mas uma musicalidade. Outro compositor descobriria outra. Há sempre muitas abordagens possíveis."

Os filmes deste período são erradamente considerados "mudos", porque tinham quase sempre o que se chama "acompanhamento musical". Questionámos Daniel Moreira se consideraria a sua composição como um acompanhamento musical para o filme. "Num sentido estritamente técnico podemos dizer que sim, porque temos o filme e a música, que lhe é sobreposta e que acompanha o filme", começa por nos explicar. "Mas quando se usa o termo acompanhamento, parece ter uma carga hierárquica implícita, no sentido em que o principal é o filme e a música é secundária. Mas o espetador, ou o audio-espetador, está a absorver as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse sentido não sei o efeito que a minha música tem sobre o filme, mas no geral quando a música se mistura com o cinema, muitas vezes acaba por transformar o filme."

Perguntámos então ao compositor de que forma moldou a trama dramática do filme de Maurice Mariaud. "Ao fazer este trabalho, ao ponderar certas decisões, que música fazemos numa cena ou noutra, estamos a fazer um juízo de valor sobre uma personagem. Uma imagem pode ir mais para um lado ou para o outro e a música pode ajudar a encaminhar a atenção e a leitura das cenas num ou noutro sentido. A música, boa ou má, acaba por influenciar a perceção de um filme, mudo ou sonoro, bem mais do que as pessoas se apercebem. "

Daniel Moreira assume também o seu lado cinéfilo. "Há muito tempo que gosto muito de cinema. Costumo dizer que gosto tanto de cinema como de música, apesar da minha profissão ser no âmbito da música. Além de compositor, o principal foco da minha investigação nos últimos anos tem sido a música de cinema". E acrescenta: "A minha atenção já é um bocadinho diferente das outras pessoas, que sentem a presença da música mas não estão necessariamente conscientes dela. Para mim, é difícil abstrair-me, por defeito profissional."

Nos últimos anos, Daniel Moreira, que também dá aulas de música para cinema, tem estudado e escrito artigos sobre a música de Bernard Herrmann para filmes de Alfred Hitchcock. "São dois artigos relativamente técnicos, sob o ponto de vista musical, sobretudo o que é sobre o Vertigo. O do Psico é um bocadinho mais abrangente", diz-nos. "É um compositor que tenho estado a estudar bastante e embora tenha começado com as colaborações com o Hitchcock, a produção cinematográfica do Bernard Herrmann é enorme, tem cerca de 50 filmes. Há alguns aspetos da sua obra que se mantêm, independentemente de estar a trabalhar com o Hitchccock, o Brian de Palma ou o Scorsese."

O compositor falou-nos também do processo de escolha do Arditti Quartet. "A escolha não foi minha. Não que eu não tivesse escolhido esse quarteto, no melhor dos meus sonhos. Quando me telefonaram a falar desta proposta perguntei se era mesmo o Quarteto Arditti. No âmbito da música clássica contemporânea, e no âmbito do quarteto de cordas, não é arriscado dizer que é a principal. São quase cinquenta anos de atividade, têm trabalhado com quase todos os grandes compositores da contemporaneidade. É um privilégio imenso trabalhar com eles neste projeto."

Quanto aos critérios de escolha de um quarteto de cordas, o compositor salienta duas grandes razões, uma de autenticidade histórica, outra de adequação à narrativa. "Falando com colegas que estudam música de cinema percebi que nos anos 20 em Portugal, quando havia uma partitura original composta para um filme, havia vários casos, não tanto de quarteto de cordas, mas de composições muito próximas. Como um quinteto com piano, que é um quarteto de cordas mais piano, ou quarteto de cordas mais contrabaixo. Até por razões económicas não era muito habitual em Portugal ver orquestras inteiras a interpretar música para um filme."

Do ponto de vista narrativo, esta composição é também adequada à música de "Os Faroleiros", como salienta Daniel Moreira. "´É um filme muito centrado neste drama humano entre três ou quatro personagens. Pareceu-me que uma formação um bocadinho mais pequena podia ajudar a dar um ar mais intimista, mais camarístico, sem deixar também de ter espaço para explosões de violência como também acontecem no filme. O quarteto tem também essa faculdade de ter também uma grande amplitude de sons e cores sonoras muito diversificadas."

Finalmente, quisemos saber o que pode esperar o público que entrar na sala da Culturgest. "Eu, como espetador, gosto de saber o mínimo possível", confessa-nos Daniel Moreira. "Mas ficarei contente e a sentir que terei cumprido o meu objetivo se a música ajudar as pessoas a sentir o filme e a vivê-lo." Para ver, e ouvir, esta sexta, na Culturgest.