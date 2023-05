Daniela Melchior ao JN: "Isto é inesquecível, não podia estar mais feliz"

Sara Oliveira Hoje às 21:47 Facebook

Atriz de 26 anos veio a Matosinhos para a antestreia de "Velocidade furiosa 10", que chega aos cinemas esta quinta-feira, e falou ao JN.

Diretamente da Cidade do México para Matosinhos, Daniela Melchior esteve esta quarta-feira na antestreia de "Velocidade furiosa 10" em Portugal. Chegou atrasada e, por isso, apressada, sem tempo para grandes perguntas, antes de tirar algumas fotos e dar autógrafos com os poucos fãs presentes no NorteShopping.

Na história, Daniela é a "street racer" brasileira Isabel - e realiza "um sonho". "Não podia estar mais feliz. Acabei de chegar do México, tive dois dias de eventos com fãs. No primeiro dia, tivemos 6 mil fãs à espera para um autógrafo, uma foto e conhecerem-nos pessoalmente", relatou.

"Isto é uma experiência inesquecível. Uma coisa é ir a uma estreia nos EUA de "Suicide Squad" [em que também entra], depois vir a Portugal e ver o filme com algumas pessoas, a maioria familiares e amigos. É mesmo outra coisa, é estar cara a cara com os fãs. Na verdade, também são eles que nos fazem continuar e por isso é que existe um 10.0 filme da saga "Velozes e furiosos"", garantiu.

Ao contrário do que se julgava, a saga não terá chegado ao fim. Melchior não se compromete, mas admitiu que "a Isabel pode voltar". "Podemos chegar a 12, mas por agora vai ser um 10 parte 1, parte 2 e parte 3", atirou - mas salvaguardou que "ainda" não sabe de nada.

Filha de Paul Walker entra no filme

No fim de semana passado, na antestreia em Roma, Itália, os protagonistas Vin Diesel e Michelle Rodríguez já tinham adiantado que o final da saga poderia tornar-se uma trilogia, o que significa que o capítulo que estreia hoje oficialmente nos cinemas pode mesmo não ser o último. Até porque, segundo o intérprete de Dom Toretto, há de ser um adeus adequado e emocionante ao personagem de Paul Walker, Brian O"Conner, o parceiro de cena e de vida que morreu em novembro de 2013, aos 40 anos, vítima de um acidente de carro.

A filha, Meadow Walker Thornton-Allan, de 24 anos, tem uma participação especial neste filme.

Em entrevista à revista "Entertainment Weekly", o realizador Louis Leterrier não descarta a continuidade da produção, deixando claro que o futuro depende do resultado de "Fast X" nas bilheteiras.