Daniela Thomas: "Lisboa está muito bonita mas tem um ar de Disneylândia"

Em Portugal como cenógrafa da ópera "Orphée", Daniela Thomas fala de "Terra estrangeira", a sua estreia na realização de cinema, em sala em cópia restaurada.

Está em exibição no cinema Trindade, no Porto, e no Ideal, em Lisboa, o filme brasileiro "Terra estrangeira", rodado em 1995 e que chega agora numa magnífica cópia restaurada. O filme conta o encontro de Paco, um jovem estudante de São Paulo que, após a morte da mãe, deixa o Brasil e aceita levar um objeto contrabandeado para Lisboa. Parte com Alex, uma jovem com quem vai viver uma perigosa relação amorosa. Ao lado de Fernanda Torres, na altura já experiente, e do então estreante Fernando Alves Pinto, vemos atores portugueses como João Lagarto, João Grosso ou Canto e Castro, além de Maria João, a cantar num bar. A realização é de Walter Salles e Daniela Thomas. Esta última encontra-se em Lisboa a trabalhar na cenografia da ópera "Orphée", de Philip Glass. Uma ocasião para falarmos de cinema, de Lisboa e da situação no Brasil

"Terra estrangeira" foi o seu primeiro filme.

Tinha feito uma média-metragem em Nova Iorque, onde morava. O cinema era a minha obsessão. Mas encontrei muita dificuldade porque queria fazer o meu cinema. Não queria só trabalhar em cinema, queria ser realizadora. Esse primeiro filme chamava-se "O outro e eu", a partir de [Jorge Luis] Borges. Mas percebi que não poderia viver desta atividade. Endividei-me, o meu pai teve de me ajudar, quase foi à falência.

Como é que se deu o encontro com o Walter Salles?

Tornei-me cenógrafa. Estava casada com um encenador de teatro, fazíamos dupla. Quando voltei ao Brasil encontrei o Walter e apaixonei-me pelos seus documentários. E ele apaixonou-se pelo meu trabalho como cenógrafa e figurinista. Ficámos a observar-nos à distância, até ele me convidar para fazer a direção de arte dos filmes dele. Fizemos alguns documentários de música, com o Caetano Veloso, o Tom Jobim, o João Gilberto.

Como é que surgiu então "Terra estrangeira"?

Um dia [Walter Salles] disse-me que queria contar-me uma história, que a queria filmar. Fiquei fascinada e quando ele voltou de uma viagem trouxe um guião. Mas não era tão bom como a história que me tinha contado. E fiz uma loucura: reescrevi umas 30 páginas e mostrei-lhe. Ele disse-me que era perfeito e que íamos começar dali. O Walter tem essa capacidade de entender que a obra é que é o nosso mestre, e não as nossas opiniões ou convicções.

E daí para a realização, como aconteceu?

Fui a Nova Iorque fazer um filme em super8 para apresentar o ator principal, o Fernando, que era perfeito para o papel. O Walter gostou muito desse filme e acabou por dizer que, se tínhamos estado até aí a trabalhar juntos, íamos fazer tudo até ao fim juntos. O meu sonho de menina foi realizado, pelas mãos do Walter.

Como é que duas personalidades artísticas fortes realizaram o filme a dois? Havia alguma divisão específica de tarefas?

O Walter tinha feito antes o "Grande arte", um filme muito ambicioso e muito difícil de fazer. Ele sofreu imenso. Mas aqui foi um prazer. Ao princípio havia uma divisão de tarefas. Ele buscou na minha experiência de teatro uma parceira para lidar com os atores. Mas a determinado momento a nossa relação de trabalho passou a ser muito orgânica. Nunca tívemos grandes discussões. A ideia de que o filme deve ficar perfeito é mais importante do que ganhar uma discussão.

De onde veio a ideia de uma grande parte da história se passar em Lisboa?

Praticamente exilei-me do Brasil. O meu pai era jornalista e foi preso várias vezes. Nessa época eu era comunista, do movimento estudantil. A minha vida estava cada vez mais complicada e o meu pai achou conveniente mandar-me para Londres em 1978, no auge da ditadura. Fiquei quase dez anos fora do Brasil. E o Walter também viveu muitos anos fora do Brasil, em outras circunstâncias.

Dois exilados tinham forçosamente de falar do exílio.

Misturámos a ideia do exílio com a da orfandade, em relação a esse pai/ padrasto que é Portugal para nós. É um pai que nos trouxe os escravizados de África e depois abandonou-nos. Toda a corte veio para o Brasil, depois abandonaram-nos todos.

A questão africana também está no filme.

Viemos aqui uma primeira vez para fazer pesquisa de locais de filmagem e ao procurar o hotel dos viajantes esbarrámos com o universo dos africanos. Ficámos fascinados, porque o cinema português não os mostrava. Não tínhamos essa informação, nem na literatura nem no cinema. É daí que surge no nosso filme a personagem do africano emigrante. Ao voltar, no avião, reescrevemos o guião para absorver o surgimento dessas personagens.

Em 1995, Lisboa estava à beira de mudar completamente, com a Expo 98. O filme é também o retrato de uma Lisboa que já não existe.

Completamente. Eu interpreto Lisboa, de fora, como mais uma cidade sofrendo um ataque especulativo imobiliário. É uma espécie de onda que começou no Mundo na década de 1980 e que mudou a face do planeta. Lisboa demorou a sofrer esse ataque. A Expo foi a âncora que mandaram para aumentar os preços. Toda a beira-rio já não é dos africanos, é tudo chiquérrimo. A Lisboa de "Terra estrangeira" já não existe, deve estar na periferia, como nas outras grandes cidades. Deve ser um prazer para um lisboeta ver o nosso filme e lembrar-se dessa Lisboa tão doce, tão ingénua, tão confusa mas tão maravilhosa.

Agora que voltou, quais são as impressões da Lisboa que agora redescobre?

Lisboa está muito bonita mas tem um ar de Disneylândia. É como o centro de Paris: um lugar que é feito para os turistas e menos uma cidade de lisboetas.

O filme é também um retrato muito sombrio do Brasil da época.

Estamos a viver uma repetição mórbida e doente da fábula do [Fernando] Collor [de Mello]. Nunca imaginei que 25 anos depois do "Terra estrangeira" vivêssemos um novo período de emigração. Naquela época saiu quase um milhão de pessoas. Agora já saiu mais do que isso. É impressionante ver quantos brasileiros trabalham aqui e quanto se ouve brasileiro na rua. O meu filho tem 24 anos, foi ver agora o filme e ficou chocado. Sentiu-se igual às personagens, sem terra. Um desterrado na sua própria terra.

Que expectativas há para as eleições deste ano?

Houve um ataque, feito muito habilmente, com o uso da internet, de uma forma que surpreendeu a esquerda no Brasil. Também aconteceu com Trump nos Estados Unidos, aconteceu na Hungria, na Turquia, na Polónia. É uma coisa orquestrada, tipo lavagem cerebral. O terraplanismo está com bastante força no Brasil. Não sabemos o que vai acontecer. [Bolsonaro] está diminuindo radicalmente a sua popularidade. Está com 20% de pessoas que ainda votam nele sem pestanejar. Mas há um vácuo de 30 a 35% que ainda não se decidiu.

Voltando a "Terra estrangeira": de um ponto de vista estético, quais foram as principais influências?

O filme é quase uma homenagem ao Antonioni. Todas as cenas no Cabo Espichel têm muito a ver com as últimas cenas do "Profissão: Repórter". Há ali uma paixão imensa pelo Antonioni. E há uma combinação disso com a Nouvelle Vague de "O acossado", do Godard. Tem também o Cinema Novo brasileiro, o "Vidas secas", o Glauber. Há uma absoluta liberdade de apaixonados pelo cinema, de fazer cinema como amam.

Há também a sombra de Cassavetes a pairar sobre o filme, não?

É outra paixão absoluta, uma referência fundamental para o que eu faço na vida. Hoje em dia, nas séries, fazem-se cinco, seis, oito planos de cada cena. Não há como errar. Há sempre um lugar para ver a sequência. É a morte do cinema. No "Terra estrangeira", todos os planos filmados foram usados. Eram esses planos, era assim que a cena era pensada. Tenho muito orgulho de estar a falar de cinema. Este é um filme absolutamente de cinema. Foi pensado para o ecrã de cinema.

Como é que foi trabalhar com tantos atores portugueses?

Foi uma coisa muito deliciosa. Era uma época de pouca atividade no cinema, aqui, pelo que tivemos os melhores atores da cidade. Foram todos de uma enorme disponibilidade. Tivemos aqui a coprodução do Animatógrafo, do Cunha Telles, mas a nossa produtora foi a Maria João Mayer. Daquelas de sair para a rua connosco, não era produtora de escritório. E possibilitou esse encontro com o que de melhor havia de atores em Lisboa.

Duas ou três palavras sobre "Orphée".

Vim fazer a direção de arte e a cenografia da ópera "Orphée", do Philip Glass. Já o fizemos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a mesma cantora, a Carla Caramujo, uma excelente cantora portuguesa. E é a preto e branco. É curioso estar a fazer uma ópera a preto e branco e mostrar um filme a preto e branco. Os cenários e os figurinos não têm cor, só há preto, branco e cinza. Porque a ópera foi criada a partir do filme de Jean Cocteau e não do mito. É uma tradução do filme para o palco.