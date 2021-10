Danielle Arbid, realizadora: "O produtor achou que eu filmava bem cenas de sexo"

João Antunes Hoje às 14:00 Facebook

Já está nas salas "Uma paixão simples", adaptado de um romance de Annie Ernaux.

Em "Uma paixão simples" relata-se a paixão carnal entre uma professora universitária francesa e um diplomata russo. O filme de Danielle Arbid, uma libanesa radicada há muito em França, baseia-se no romance de autoficção escrito por Annie Ernaux há 30 anos e que se tornou objeto de discórdia e culto. A realizadora esteve em Lisboa e falou ao JN.

O romance da Annie Ernaux já tem muitos anos. Por que razão se interessou por ele agora?

Soube do romance quando foi publicado mas não o li de imediato. Vi-o nas livrarias em 1991 e disse-me alguma coisa. Tinha acabado de chegar a França e vi a imagem da Annie Ernaux, muito triste e muito bela. Mas só o li em 2008 e ofereci-o a todos os meus amigos que se iam apaixonando. Mas não pensei em adaptá-lo.

Como é que surgiu então a ideia de o adaptar?

Em 2016, um produtor propôs-me adaptar uma história de amor e sexo porque achava que eu filmava muito bem as cenas de sexo. Era um prazer para mim contar uma história de amor e comecei à procura de um livro de que gostasse. E voltei a pensar neste livro, apesar de achar que era inadaptável.

Porque é que pensa que não era adaptável, apesar do seu sucesso?

Na altura em que saiu, o livro foi rejeitado. Só depois é que começou a ser apreciado e se tornou um best-seller. A Annie disse-me que o Maurice Pialat o devia ter adaptado assim que saiu, mas queria filmar na casa dela e ela recusou. Ele queria invadir a vida dela para estar mais próximo do livro. Mas o livro é como um inventário do que nos pode acontecer se nos apaixonarmos. Não é uma história clássica.

Há fotografias suas com a Annie Ernaux que se tornaram públicas. Pode explicar como se processou a vossa colaboração?

Quando solicitámos os direitos do livro ela pediu para ver os meus filmes. Gostou muito de "Um homem perdido"; penso que é o meu melhor filme, é muito carnal, muito acidentado, um pouco subversivo. Encontrámo-nos e descobri uma mulher humilde e gentil, que me deixou adaptar o livro sozinha. Não quis dizer como é que gostaria que o filme fosse. Foi essa liberdade que me deu também vontade de adaptar o livro.

O que vê de mais interessante no livro?

Vejo sobretudo muita coragem. Ela foi muito corajosa ao escrever uma história assim. O que me interessou foi homenagear a sua bravura, mais do que dizer que estava a adaptar um livro de uma escritora respeitada. Isso não me interessava.

O livro é autobiográfico. Mas penso que a Danielle se identificou, mostrando o agente russo, o estrangeiro, como se fosse o estrangeiro com que teve de se confrontar quando decidiu sair do Líbano.

Um pouco. Eu sinto-me estrangeira um pouco por todo o lado. Mas para mim o estrangeiro representa o estranho que confrontamos quando nos apaixonamos. Porquê aquela pessoa? Permanece estrangeiro porque é misterioso. Há mesmo qualquer coisa de perigoso que nos invade. É algo que para mim está ligado à situação amorosa. O filme está também cheio de segredos, os realizadores fazem isso muito.

A Annie Ernaux e a Danielle são mulheres. Acha que há um olhar especificamente feminino sobre o amor e o sexo no cinema?

Para mim é universal. Fico muito satisfeita quando homens me dizem que se identificaram muito com aquela mulher. E a Annie também. Contou-me que quando o livro saiu recebeu muitas cartas de homens. A situação do livro e do filme é universal, é humana. O que é particular nesta mulher é que ela ousa falar da sua fraqueza., sobretudo no contexto da época em que o livro foi escrito, com todos os movimentos feministas. Hoje em dia, todas as mulheres que falaram no #metoo foi para ousarem expressar as suas fraquezas e os seus problemas. Foi preciso coragem para o fazer.

Dosch, Polunin e Danielle Arbid no Festival de Cinema de San Sebastian, setembro de 2020 Foto: Ander Gillenea/AFP

Como é que criou uma intimidade entre os atores, sobretudo para se disponibilizarem para as cenas de sexo?

O meu trabalho está muito ligado à pintura, à escultura, à dança contemporânea. E a Laetitia [Dosch] tem uma grande inteligência. O Sergei [Polunin] também. Tive neles dois interlocutores que compreenderam completamente o aspeto ligado à beleza do que íamos fazer. As cenas de sexo do filme permitem que a história se vá contando. À medida que ela vai dormindo com este homem, vai-se apaixonando por ele. Há uma espécie de contaminação. Começa como uma relação sexual e transforma-se num vício, numa obsessão, numa paixão.

Continua ligada ao Líbano?

Não me considero muito como libanesa porque cheguei a França muito cedo, tinha 17 anos. Mas vou frequentemente ao Líbano e já lá fiz alguns filmes. Sobretudo de natureza autobiográfica. Mas não posso contar histórias sobre coisas que não vejo, que não sinto. O Líbano para mim é como um barco que se afasta.

Como é que está o cinema no seu país de origem?

O cinema libanês não é muito apoiado. E há censura. Todos os meus filmes foram censurados ou mesmo proibidos. Está mesmo fora de questão que mostre "Uma paixão simples" no Líbano. Com tudo o que se passou recentemente, com as explosões, tenho uma grande raiva em relação ao estado libanês, aos seus responsáveis. O Líbano é um país refém de uma máfia, de mercenários, de assassinos. E foram as pessoas que os puseram lá. É um país autodestrutivo.

Foi isso que a fez instalar-se em França?

Desde cedo que quis partir, que me quis afastar. É um país que não consegue viver em calma, em tranquilidade, em paz. Mas há pessoas que vão para as ruas protestar pelo estado em que vivem os mais pobres. Adoro essas pessoas, de longe.

E a situação do cinema árabe, como a analisa?

Eu pratico uma arte que quase não existe no Médio Oriente. A maior parte dos cineastas que admiro são ocidentais. O cinema para mim é aqui, e não lá. Não me considero uma cineasta libanesa, considero-me uma cineasta, ponto final. Nem como mulher cineasta, detesto a ideia de ir ver um filme de um homem ou um filme de uma mulher.