João Antunes Hoje às 07:31

Novo filme do realizador Dario Argento passou no MOTELX e estreia esta semana no circuito comercial.

Estreia-se esta semana em Portugal o filme "Óculos escuros", do realizador Dario Argento, sobre uma atriz vítima de um predador em série. O mestre italiano falou ao JN sobre o filme (que passou também no festival MOTELX) e a sua obra.

Há muito tempo que desejava fazer este filme. Ainda sente que a sua obra é incompreendida?