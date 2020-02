Das histórias de amor de Philippe Garrell à América perdida de Kelly Rechardt

João Antunes, em Berlim Hoje às 18:47 Facebook

A Berlinale entrou em velocidade de cruzeiro, com a exibição durante o primeiro fim de semana de vários dos seus filmes a concurso. E já começa a haver candidatos no ar, embora, como acontece quase sempre, as opiniões se dividam bastante.

O último filme do francês Philippe Garrel, "O Sal das Lágrimas" (provável título português da estreia já confirmada) é um desses casos. Recebido com alguma frieza na sessão de imprensa, visível pela quase ausência de reações, o filme retoma o mesmo princípio temático, narrativo e estético dos últimos trabalhos do autor, um caso de resistência no cinema francês.

Um daqueles realizadores que, diríamos felizmente, faz sempre o "mesmo" filme, Garrel filma a preto e branco uma história de amor dos nossos dias, livre mas com o sabor das lágrimas quando acabam.

O protagonista é um jovem que vai enganando várias das suas amantes, mas quando chega a hora também vai ter de largar as suas lágrimas. Garrel é um eterno candidato a um grande prémio, talvez seja este ano a sua vez.

Por seu lado, Kelly Reichardt, autora de vários filmes de culto, entre os quais o fabuloso western contado do lado dos índios, "O Atalho", apresentou o seu mais recente trabalho, "First Cow".

Passado no Oregon, no fim do século XIX, em plena época de caça às peles, cruza um cozinheiro com um emigrante chinês, num filme que fala dos desesperados e marginais da sociedade. Realizado com um sentido visual e plástico fora do comum, é um daqueles filmes de época em que se sente claramente que o autor está a falar também dos dias de hoje. Outro possível candidato ao palmarés final.

"Time to Hunt", um policial coreano com um sentido social, a marca habitual da encenação da violência e filmado como só os coreanos são capazes de fazer, e "Persian Lessons", sobre um jovem que escapa ao fuzilamento dos nazis clamando não ser judeu mas sim persa e tendo de ensinar um dos comandantes do campo de concentração a alar a língua sem saber uma única palavra, baseado aliás numa história verídica, passaram nas sessões de Gala, complementando uma programação que, sem ainda entusiasmar, nos vai fazendo encontrar sempre motivos de interesse.