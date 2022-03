Cantor, compositor, ator e empresário assinala uma década na música com concertos especiais

Depois de tempos singulares, com a pandemia a reduzir uma média de 70 concertos anuais a "três ou quatro ao longo de dois anos", David Carreira está de volta à alta-roda do espetáculo, numa tour que celebra os dez anos de carreira. Este sábado atua no Multiusos de Guimarães.

Como é que um artista aguenta tanto tempo longe do palco?